Ingrid, la hija de Luis Vadalá, contra Moria Casán y su serie: "Mi papá era un señor"

Moria Casán vuelve a estar en el centro de la escena con el estreno de su serie en una plataforma internacional. A días de que llegara a Netflix, el foco se desplaza hacia Ingrid, la hija de Luis Vadalá, quien decidió alzar la voz frente a la manera en que se reconstruyó la figura de su padre. La aparición de su testimonio abre un nuevo capítulo en torno a la producción, que suma un componente familiar y personal a la discusión pública sobre la representación de hechos pasados.

La familia de Luis Vadalá está dispuesta a ir a juicio contra Moria Casán y su serie

Moria Casán protagoniza una nueva polémica tras el lanzamiento de su serie con Netflix, mientras Ingrid, la hija mayor de Luis Vadalá, cuestiona con firmeza la representación que se hizo de su padre en la ficción y prepara acciones legales contra la producción. Su intervención aporta una mirada distinta y directa, que pone en relieve la distancia entre lo narrado en pantalla y los recuerdos de quienes vivieron de cerca aquella historia.

Luis Vadalá y Moria Casán

La reciente serie sobre la vida de la vedette, estrenada el viernes 14 de agosto, generó una fuerte polémica apenas días después de su lanzamiento. La familia de uno de los exmaridos de la diva anunció que iniciará acciones judiciales contra la producción. La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América), donde la mayor de los hijos del ex Gran Hermano famosos será quien presente la querella contra la plataforma y los responsables de la ficción.

Con 47 años, licenciada en Recursos Humanos y madre de dos hijos, no tiene vínculo con el mundo del espectáculo y rara vez ofrece declaraciones públicas, lo que resalta el peso de sus palabras. Durante el programa, el conductor leyó textuales de Ingrid en los que cuestionó duramente la manera en que la serie de Moria Casán retrata a su padre. “Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, expresó.

La hija de Luis Vadalá también señaló que algunos aspectos de la vida de su padre fueron utilizados de manera despectiva. “Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común”, agregó, subrayando que incluso con diferencias personales siempre reconoció la dignidad de su padre.

Reclamos por parte de la hija de Luis Vadalá por la representación de la relación con Moria Casán

Más allá de la personalidad de Luis Vadalá, Ingrid cuestionó la reconstrucción de la relación entre su padre y Moria Casán. Según sus palabras, tanto el inicio como el final de la historia fueron mostrados de manera incorrecta. “La realidad es que prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió”, sostuvo, dejando en claro que la ficción se aparta de los hechos que ella vivió en primera persona.

Moria Casán

Según recordó la licenciada, ella tenía alrededor de 12 años cuando comenzó a convivir con la relación de su padre y la reconocida artista, lo que le permitió ser testigo directo de buena parte de aquella etapa. Desde esa perspectiva, afirmó que sus declaraciones no parten de relatos ajenos, sino de experiencias propias. “Incluso el comienzo de la historia fue presentado de una manera que no se condice con la realidad; el final de esa relación tampoco fue como lo muestran”, le comentó a Ángel de Brito.

Otro de los puntos que destacó Ingrid, la hija mayor de Luis Vadalá, fue la situación económica de su padre tras la separación. “También conozco las circunstancias posteriores. Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después”, leyó el periodista en el programa. De esta manera, la serie sobre Moria Casán quedó envuelta en una controversia judicial apenas días después de su estreno.

Moria Casán

Moria Casán suma un nuevo capítulo en su trayectoria con el estreno de la serie que reconstruye parte de su vida, pero la producción también puso en escena a Ingrid, la hija de Luis Vadalá, quien decidió marcar su posición frente a la manera en que se presentó la figura de su padre. Su intervención se convirtió en un elemento clave dentro de la discusión, ya que aporta una mirada familiar que contrasta con lo narrado en pantalla y abre el camino hacia una instancia judicial.

VDV