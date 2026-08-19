Proyecto Madera: diseño y funcionalidad en cada proyecto de carpintería

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Nació en 2020, en plena pandemia, a partir de una inquietud que venía desde la infancia: el interés por trabajar la madera. Lo que comenzó como un hobby, con los primeros cortes y proyectos realizados de manera artesanal, fue creciendo hasta convertirse en un emprendimiento dedicado al diseño y la fabricación de amoblamientos.

De los primeros proyectos a una carpintería de diseño

Los primeros trabajos fueron canteros y un sillón realizados con madera reciclada. Más adelante llegaron proyectos en melamina, inicialmente sencillos y desarrollados a partir de la práctica, la investigación y el aprendizaje constante.

Con el paso del tiempo, los encargos se volvieron más grandes y complejos. Ese crecimiento llevó a dar un nuevo paso: alquilar el primer galpón y comenzar a dimensionar el potencial que tenía el proyecto.

La identidad de Proyecto Madera se construye sobre tres pilares: compromiso, asesoramiento y cumplimiento. Cada amoblamiento se piensa de manera particular, teniendo en cuenta las necesidades de quienes van a utilizarlo.

Por eso, el proceso busca involucrar al cliente en cada decisión. El diseño y la funcionalidad se convierten así en aspectos centrales para desarrollar muebles que respondan a cada proyecto y espacio.

Una marca que busca crecer sin perder su esencia

Actualmente, el objetivo es consolidarse en el mercado de la ciudad y la región, ampliar el alcance de la marca y continuar profesionalizando el trabajo. Entre los próximos pasos se encuentran la incorporación de tecnología y la ampliación del taller.

El crecimiento también contempla la formación de un equipo, pero con una premisa clara: mantener el acompañamiento cercano que caracteriza a la marca desde sus comienzos. La visión es que Proyecto Madera sea reconocida no solo por sus trabajos, sino también por la experiencia que ofrece a cada cliente.



Telefono: 3462-385269

Mail: [email protected]

Instagram: @proyectomaderavt

Venado Tuerto - Santa Fe