Anabella Panebianco: una psicóloga que apuesta por acompañar y respetar cada proceso

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El recorrido profesional de Anabella comenzó en 2019, mientras estudiaba en la universidad y decidió realizar el curso de acompañante terapéutico. Esa primera experiencia le permitió acercarse al trabajo con personas y dar los primeros pasos de una profesión que continuaría desarrollando en distintos ámbitos.

Uno de los momentos que marcó especialmente su carrera fue su práctica en el Hospital Borda. Allí descubrió que el encuentro terapéutico también implica acercarse a la realidad del otro desde la calidez y comprender que, más allá de cualquier diagnóstico, cada persona cuenta con recursos, creencias y fortalezas propias.

Más adelante, su experiencia en el ámbito escolar le permitió trabajar con herramientas de análisis funcional de la conducta y regulación emocional, acompañando a alumnos en situaciones de crisis y articulando con familias y docentes para favorecer nuevas formas de vincularse y afrontar los desafíos cotidianos.

Una mirada construida desde la experiencia

Su diferencial parte de entender la clínica como un proceso dinámico, en el que cada persona tiene sus propios tiempos y necesidades. Desde esa perspectiva, busca combinar sensibilidad, escucha y rigor profesional, sin perder de vista la singularidad de cada historia.

Su manera de entender la profesión se apoya en una mirada capaz de abordar la fragilidad sin juicios y encontrar en cada experiencia una posibilidad de comprensión y transformación. El compromiso, la autenticidad, la creatividad y el trabajo colaborativo también forman parte de los valores que atraviesan sus proyectos.

Uno de sus principales desafíos es sostener una práctica humana y sensible sin dejar de lado el encuadre, la formación constante y el rigor profesional. A la vez, encuentra una oportunidad en construir una identidad profesional propia, cercana y auténtica.

De cara al futuro, busca seguir tendiendo puentes entre la psicología y la vida cotidiana, acercando conocimientos basados en evidencia a un lenguaje comprensible y conectado con las experiencias reales de las personas.

También proyecta escribir un libro, un espacio donde espera transformar preguntas, historias y aprendizajes en palabras capaces de acompañar a quienes atraviesan momentos de silencio, miedo o incertidumbre.



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