La historia de un laboratorio que eligió crecer en Oliva

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Hace 25 años, la bioquímica Verónica Daghero tomó una decisión que marcaría su recorrido profesional: fundar en Oliva, una localidad del interior de Córdoba, su propio laboratorio de análisis clínicos. Lo que comenzó como un proyecto profesional fue creciendo junto a la comunidad y sumando tecnología, capacitación y nuevas herramientas, sin perder la cercanía como parte esencial de su identidad.

Durante gran parte de este camino, Verónica compartió el proyecto con la bioquímica Ana Gisela Issolio, quien fue una parte fundamental de la historia del laboratorio. Tras su fallecimiento, su huella continúa presente en todo lo construido durante esos años.

Una historia que continúa creciendo

El laboratorio mantiene su identidad y su compromiso con la comunidad de Oliva, mientras continúa incorporando conocimientos y nuevas herramientas a su trabajo. Desde 2024, la bioquímica Micaela Brondino forma parte del equipo y acompaña a Verónica en el desarrollo cotidiano del proyecto.

Tanto Verónica como Micaela son egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde construyeron las bases de su práctica profesional y desde donde continúan apostando a la actualización permanente.

Para ellas, la profesión va mucho más allá de la tecnología y los resultados. El vínculo con cada paciente ocupa un lugar central: conocer sus historias a lo largo del tiempo, acompañar sus procesos y comprender que detrás de cada muestra existe una persona permite ejercer la bioquímica desde una perspectiva profundamente humana.

Innovar también es estar cerca

La evolución del laboratorio también alcanzó su manera de comunicarse. Instagram, Facebook, WhatsApp y otras herramientas digitales se convirtieron en aliados para mantener el contacto con los pacientes, brindar información sobre prevención y salud, mostrar el trabajo cotidiano y responder de manera ágil a sus necesidades.

Después de 25 años, aquella decisión de apostar por Oliva continúa vigente. El desafío sigue siendo crecer sin perder la esencia que dio origen al proyecto: combinar conocimiento, tecnología y actualización con una atención cercana y humana.

Porque elegir quedarse nunca significó quedarse atrás. Significó construir, crecer, innovar y estar cerca, con las raíces firmes en Oliva y la mirada puesta en todo lo que viene.

Instagram: laboratorio_oliva

Celular: +54 9 3532 67-7418

