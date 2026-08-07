Despertar Vital: volver a lo esencial

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A lo largo de mis diez años de práctica clínica como psicóloga, he sido testigo constante de una paradoja de nuestro tiempo: vivimos en un mundo hiperconectado, pero profundamente desconectados de lo esencial. El ritmo de la vida actual empuja a funcionar en piloto automático, priorizando las exigencias cotidianas, lo urgente por sobre lo importante y lo superficial mientras la salud suele quedar relegada. Con el tiempo, el cuerpo encuentra la manera de pedir una pausa: aparece el estrés crónico, el agotamiento, la ansiedad o esa sensación que muchas personas describen como vivir "anestesiadas", atravesando los días sin disfrutarlos realmente.

En la consulta, una frase se repite con frecuencia: "Sé que necesito un cambio, pero no sé por dónde empezar." Y así se hace evidente otra característica de la vida actual: estar rodeados de información sobre bienestar, con miles de consejos, rutinas y recomendaciones disponibles; pero, el exceso de información muchas veces termina generando el efecto contrario: confusión, sobreexigencia y parálisis.

De esta observación clínica, y de la convicción de que la transformación personal requiere un abordaje serio, humano y basado en evidencia, nació Despertar Vital: una invitación a detenerse, revisar los pilares que sostienen la salud y rediseñar la manera de vivir, comprendiendo que el bienestar surge del equilibrio entre las dimensiones biológica, psicológica, emocional y relacional.

Con ese propósito diseñé un recorrido de transformación que hoy ofrece dos puertas de entrada, según el momento y las necesidades de cada persona.

La primera es Despertar Vital: Tu Primer Paso, una guía práctica que reúne siete hábitos esenciales para comenzar a construir una vida más consciente y saludable. No propone cambios drásticos ni fórmulas mágicas; invita a descubrir cómo pequeñas acciones, sostenidas en el tiempo, pueden generar transformaciones profundas.

Para quienes desean profundizar ese camino, creé Despertar Vital: Un Viaje Interior, un programa online de cuatro módulos que integra contenido audiovisual basado en evidencia, ejercicios prácticos para incorporar a la vida cotidiana y meditaciones guiadas. Cada módulo fue diseñado para favorecer el autoconocimiento, fortalecer la regulación emocional y acompañar la construcción de hábitos saludables y sostenibles.

Más que transmitir información, este recorrido busca ofrecer herramientas para comprender el presente, fortalecer recursos personales y sostener cambios que perduren en el tiempo. Al ser una propuesta 100 % online, permite avanzar al propio ritmo, respetando los tiempos y la realidad de cada persona.

Como psicóloga, creo profundamente que el bienestar no es un destino al que se llega, sino una forma de vivir que se construye cada día. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de comenzar con conciencia, respeto por los propios tiempos y herramientas adecuadas. Porque, muchas veces, las transformaciones más importantes no empiezan con un gran acontecimiento, sino con una decisión profundamente valiente: volver a lo esencial.

Milagros Tomich

Psicóloga Integral M.P. 54.847

[email protected]

@lic.milagrostomich