Jardilín una manera de educar

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Virginia, contanos un poco sobre vos, cómo nació Jardilín y qué representa en tu vida tanto a nivel profesional como personal

Soy docente, mamá de dos hijos y hace 17 años tengo la suerte de dedicar mi vida a acompañar las primeras infancias. Hoy ese camino continúa como directora y dueña de Jardilín Comunidad Infantil, un proyecto que siento profundamente propio. El jardín nació hace más de medio siglo con el mismo deseo que nos mueve hoy. Para mí es un privilegio continuar esta historia, cuidando una identidad que creció con el tiempo y que mantiene su esencia: poner a los niños y niñas en el centro de cada decisión. Ser parte de este espacio es una enorme alegría y una responsabilidad que asumo con absoluto compromiso.

¿Qué significa educar a las infancias en la actualidad?

Creo que educar hoy es acompañar a los niños y niñas mientras descubren y construyen el mundo del que ya forman parte. El gran secreto es no perder de vista algo esencial: cada infancia necesita ser mirada, respetada y acompañada en su singularidad. Nuestro desafío diario es despertar su curiosidad, ofrecer experiencias significativas y construir vínculos sólidos que les den la seguridad necesaria para animarse a explorar.

¿Qué hace diferente a Jardilín y cuál es su propuesta pedagógica?

Nuestra propuesta está inspirada en la filosofía Reggio Emilia, que entiende a los niños y niñas como protagonistas activos de su propio aprendizaje. Aquí el juego, el arte, la exploración, la naturaleza y los proyectos ocupan un lugar central. Más que transmitir conocimientos abstractos, buscamos que desarrollen confianza, pensamiento crítico, creatividad y un verdadero placer por aprender. Este camino se enriquece por completo cuando las familias se integran, construyendo con el jardín una relación cercana y de mutua confianza.

¿Qué aprendizajes te deja el camino de dirigir una institución educativa?

Me deja la certeza de que nunca se termina de aprender. Las infancias nos invitan todos los días a mirar el mundo con otros ojos, y esa mirada también nos transforma a nosotros. Dirigir un proyecto como Jardilín implica confiar plenamente en las personas que nos rodean, trabajar en equipo y sostener una propuesta que priorice siempre el bienestar de las infancias.

¿Qué soñás para el futuro de Jardilín?

Sueño con que siga creciendo sin perder jamás su esencia. Que continúe siendo ese refugio donde las familias encuentren cercanía y un equipo comprometido, y donde cada niño y niña pueda transitar una infancia feliz, llena de oportunidades para jugar, crear, hacerse preguntas y descubrir el mundo.

Jardilín Comunidad Infantil

Dirección: D.F. Sarmiento 2012, Olivos

Teléfono: 4791-0441 / 11-5018-6603

Mail: [email protected]

Instagram: @jardilincomunidad