Dorotea WS presenta “Rio de Janeiro”: diseño, cultura y color en versión XL y pocket

Desde el Cristo Redentor hasta el vuelo del tucán, pasando por la textura del mar y los verdes de la selva, el nuevo diseño “Rio de Janeiro” de Dorotea WS es una celebración visual de la ciudad más icónica de Brasil. Disponible en versión XL y pocket, esta billetera combina funcionalidad con arte textil, evocando paisajes,símbolos y emociones que trascienden fronteras.



La versión XL está pensada para quienes necesitan espacio sin resignar estilo:amplia, resistente y con detalles bordados que cuentan historias. La versión pocket, en cambio, es compacta y práctica, ideal para llevar lo esencial con un toque de color y cultura.

Ambas piezas comparten el mismo espíritu: homenajear la alegría, la naturaleza y la arquitectura de Río, con una mirada que respeta la estética local y la transforma en diseño contemporáneo.



“Rio de Janeiro” no es solo un homenaje estético. Es una declaración de valores:la conexión con el entorno, la celebración de la diversidad y el respeto por la identidad cultural. Como en cada colección de Dorotea WS, el diseño nace de una investigación profunda y una mirada sensible que transforma símbolos en objetos con alma.



Con esta nueva propuesta, la marca reafirma su compromiso con el diseño original, la producción cuidada y la narrativa visual. Porque una billetera puede ser mucho más que un accesorio: puede ser un recuerdo, una emoción, una forma de contar quién sos.



Dorotea WS vuelve a demostrar que el diseño, cuando tiene alma, no solo se lleva... se vive.

