Dr. Mariano Rubio: “Buscamos el embellecimiento facial sin alterar la anatomía ni el rostro de las personas”

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Mariano, contanos cómo fueron tus inicios en la medicina y de qué manera fuiste avanzando en tu camino profesional

Mis comienzos se remontan al año 2001, cuando inicié mi residencia en Cirugía General en el Hospital Evita de Lanús. Sumando el período en el que me desempeñé en la jefatura de residentes, fueron cinco años intensos y muy agitados de profundo aprendizaje. Luego, continué mi especialización durante dos años en el Instituto Oncológico Ángel H. Roffo.

Posteriormente, me dediqué de lleno a realizar cirugías oncológicas complejas, principalmente de hígado, páncreas y vías biliares, desempeñándome en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y en la obra social OSECAC. Mi base profesional está fuertemente arraigada en la cirugía hepatobiliopancreática y el cuidado del paciente oncológico.

Con un perfil tan volcado a la alta complejidad, ¿cómo comenzaste a dedicarte a la estética?

Paralelamente, desde el año 2020 me he abocado a la medicina estética junto a Santiago Grinstein, quien me invitó a formar parte de este espacio.

Actualmente realizamos procedimientos avanzados como la aplicación de ácido hialurónico, toxina botulínica (bótox) y plasma rico en plaquetas. Con Santiago nos identificamos profundamente en nuestra filosofía de trabajo: buscamos exclusivamente el embellecimiento facial sin alterar la identidad de las personas, priorizando gestos naturales que logren el objetivo estético sin distorsionar la anatomía real del rostro.

¿Cómo te proyectás a mediano plazo dentro de esta especialidad?

A mediano plazo, mi idea es incrementar el volumen de pacientes y consolidar mi crecimiento en la medicina estética. Apuesto a lograrlo a través de la formación médica continua, la realización de cursos de actualización y el constante intercambio de conocimientos y protocolos con otros colegas del sector.

Si volvieras a empezar hoy, ¿hay algo que harías de manera diferente?

Si comenzara de nuevo, no cambiaría la esencia de mi camino técnico y profesional, porque toda esa experiencia quirúrgica me dio la precisión que tengo hoy. Sin embargo, sí buscaría enriquecer mucho más temprano mis habilidades en relaciones públicas e invertir en recursos de marketing médico para visibilizar el trabajo desde el primer momento.





Dr. Mariano Rubio | Médico Cirujano General, Oncológico y Esteticista

Instagram: @drmarianorubio

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono de contacto: 11-5833-7241