Dra. Andrea Cortijo: una mirada integral para acompañar el camino hacia la salud

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La vocación por ayudar a las personas estuvo presente desde el comienzo del camino profesional de la Dra. Andrea Cortijo. Su padre le recomendó estudiar Medicina por el amplio campo de especialidades que ofrecía y, durante la carrera, fue descubriendo qué áreas despertaban realmente su interés. Al conocer la oftalmología sintió que había encontrado su lugar: ayudar a las personas a ver y valorar la belleza de la vida.

Su recorrido también la llevó hacia la medicina estética, donde desarrolló una mirada basada en la sutileza y el respeto por los rasgos propios. Para Andrea, se trata de acompañar a cada persona para que pueda encontrar su mejor versión, sin buscar que se parezca a otras. “La belleza regula”, sostiene como parte de una concepción que prioriza la armonía y la identidad individual.

Una nueva mirada sobre la salud

Durante el último año, su camino profesional tomó una nueva dirección a partir de su acercamiento a la Medicina Frecuencial. El interés comenzó con la investigación y el contacto con la Dra. Laura Gámez, de Valencia, España, referente de este paradigma. Luego de conocer su propuesta y el Master Universitario en MF avalado por la UTAMED (Universidad Española), decidió formarse y se graduó en julio de 2026, integrando la primera promoción de profesionales con esta formación.

A partir de esta incorporación, busca ampliar la relación médico-paciente y propone una modalidad de atención que define como un acompañamiento real, en el que el paciente también tiene un rol activo y comprometido.

Desde esta perspectiva, el síntoma es interpretado como un mensaje que puede orientar la búsqueda de aquello que está generando un desequilibrio. “Nuestro objetivo es brindar salud, no sostener enfermedad”, resume la Dra. al describir el propósito que guía esta nueva etapa.



Renovavita y un equipo interdisciplinario

Este enfoque se desarrolla en Renovavita, un espacio que reúne profesionales de distintas disciplinas y que trabaja con una perspectiva interdisciplinaria. El equipo incluye Medicina Frecuencial Integrativa, Biomedicina, Pediatría Integrativa, Nutrición Molecular, Kinesiología, Ginecología, Medicina Tradicional China, Psicoterapia y Coaching, Fitoterapia, Biohacking, Masoterapia, Estética, Laboratorio de análisis clínicos, Ortesis Plantares personalizadas y Entrenamiento personalizado.

El espacio también incorpora tecnología orientada a la evaluación de diferentes aspectos vinculados con su propuesta, entre ellas Biowell y Biocor. A su vez, se encuentra en camino desde Holanda un oscilador de ondas múltiples basado en el desarrollo de Georges Lakhovsky.

Como parte de su formación continua, en octubre Cortijo viajará junto a Fabián Fernández al 5.º Congreso Internacional de Medicina Biológica, con el objetivo de continuar incorporando conocimientos y mantenerse actualizada en el área de la salud.

Con una mirada puesta en el crecimiento, Renovavita busca sumar nuevos profesionales que se sientan alineados con esta propuesta. El objetivo es contribuir a que cada persona reconozca sus propios recursos y participe activamente en el cuidado de su salud.



María Andrea Cortijo Romani

M10295

Contacto: ​2615654721 / 2612088917

Instagram: @dra.andrea.cortijo