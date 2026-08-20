MADS Experiences: aventura y naturaleza en Mendoza

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MADS Experiences nació en Mendoza a partir del vínculo de sus creadores con el río y la montaña. Ignacio y Martín Díaz, dos hermanos y guías de rafting, recorrieron durante años distintos destinos del mundo trabajando en turismo de aventura, hasta decidir crear una propuesta propia en su tierra.

El rafting fue el punto de partida, pero la propuesta creció para integrar trekking, kayak, vino, gastronomía, campamentos y expediciones. Con grupos reducidos, guías profesionales y experiencias diseñadas de principio a fin, la marca busca ofrecer una manera más inmersiva de conocer el territorio.

Una experiencia que conecta con Mendoza

Su filosofía se resume en una idea: “desconectar para conectar”. La propuesta invita a dejar atrás el ritmo cotidiano y conectar con la naturaleza, las personas y el entorno.

La experiencia adquirida en distintos destinos del mundo también fue clave para definir el perfil de la marca. Ese recorrido les permitió conocer diferentes formas de desarrollar propuestas de aventura y trasladar esos aprendizajes a un proyecto con identidad propia y un fuerte vínculo con el territorio.

En ese camino, MADS apuesta por experiencias que van más allá de una actividad puntual. La elección de grupos pequeños y propuestas de mayor duración permite generar otro vínculo con el paisaje, combinando aventura, descanso y gastronomía en una misma experiencia.

MADS cuenta con una base de operaciones con restaurante, hospedaje y vistas al Dique Potrerillos y al Cordón del Plata, desde donde desarrolla experiencias de uno o varios días. Este espacio permite reunir distintas actividades y convertir el entorno natural en parte central de cada propuesta.

El desafío de seguir creciendo

El próximo objetivo es consolidarse como referente de las experiencias de aventura y naturaleza en Mendoza y continuar llevando su filosofía a nuevos destinos. La marca proyecta seguir desarrollando experiencias propias, alianzas y expediciones para públicos nacionales e internacionales.

La búsqueda apunta a crecer sin perder su esencia: menos cantidad, más tiempo y mayor conexión con el entorno, manteniendo como eje la idea que dio origen al proyecto: desconectar para conectar.

Contacto: [email protected]

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Instagram: @madsexperiences