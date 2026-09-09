Viandas Cook: practicidad y sabor para resolver las comidas de todos los días

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Viandas Cook nació a fines de 2018 a partir de una necesidad familiar. Su fundador buscaba una alternativa para ayudar económicamente a su mamá y encontró una oportunidad en el mercado de las viandas congeladas a domicilio. Ella aportaba su experiencia y facilidad para la cocina, mientras él se ocupaba de conseguir los primeros clientes.

Lo que comenzó de manera sencilla, primero entre conocidos y luego a través de las redes sociales, empezó a tomar forma durante 2019. Con el tiempo, aquella solución pensada para un momento puntual se transformó en un proyecto con una estructura y una propuesta cada vez más desarrolladas.

Comidas pensadas para simplificar el día a día

La practicidad es uno de los principales pilares de Viandas Cook. La propuesta apunta a que cada persona pueda tener diferentes opciones en el freezer y resolver una comida en pocos minutos, sin necesidad de cocinar, hacer compras de último momento o recurrir al delivery.

Dentro de esa premisa, la marca busca ofrecer platos sabrosos, abundantes y equilibrados, alejándose de la idea de que una vianda necesariamente tiene que estar asociada a una dieta. El objetivo es que sean comidas que den ganas de elegir y puedan incorporarse naturalmente a la rutina.

Desde sus comienzos, también apostó por simplificar la experiencia de compra. Frente a un mercado donde predominaban los menús rotatorios y los pedidos por WhatsApp, eligió trabajar con un menú fijo y centralizar el proceso a través de su web.

La evolución también implicó cambios en la cocina, el stock, la preparación de pedidos y la logística. Actualmente trabaja con stock congelado, recibe pedidos con 24 horas de anticipación y utiliza transporte refrigerado para preservar la cadena de frío. A su vez, el crecimiento dio lugar a un equipo integrado por cocineros y profesionales dedicados al marketing y las redes.

El feedback de los clientes continúa siendo una herramienta central para ajustar platos, porciones, sabores y distintos aspectos de la experiencia de compra.

De cara al futuro, Viandas Cook proyecta un crecimiento sostenido y ordenado. La incorporación de una cámara de frío acompaña el aumento de pedidos, mientras que entre los próximos objetivos aparecen nuevos platos y packs, además de oportunidades para trabajar con empresas. La idea es seguir creciendo sin perder calidad y tratando de mejorar al máximo lo que ya funciona antes de sumar cosas nuevas.

Datos de contacto

Celular: 1128347915

Instagram: @viandascook

Sitio web: viandascook.com

Email: [email protected]