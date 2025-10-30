Quemoda: 13 años importando calidad, innovación y éxito para los negocios argentinos

CONTENTCARAS

En su 13º aniversario, Quemoda reafirma su compromiso con los comercios argentinos, celebrando un camino de crecimiento sostenido, innovación constante y confianza construida junto a miles de revendedores y emprendedores de todo el país.

Desde sus inicios, la compañía se ha destacado como importador directo y mayorista, brindando soluciones integrales para potenciar la rentabilidad y el desarrollo comercial de quienes apuestan por emprender. Hoy su propuesta abarca una amplia gama de rubros que incluyen marroquinería, valijas, bazar, librería, iluminación, electrónica, artículos de Navidad, accesorios para celular y belleza, además de productos con licencias oficiales que marcan tendencia.

El propósito de Quemoda ha sido siempre el mismo: acercar variedad, calidad y precios competitivos para que cada negocio argentino pueda crecer y destacarse. En esa línea, la empresa ha experimentado un crecimiento exponencial, incorporando nuevas marcas especializadas que fortalecen su presencia en distintos segmentos:

• Pratys, la marca más antigua del grupo, reconocida por su trayectoria en marroquinería y accesorios de calidad.

• ModaLed, marca de iluminación que combina tecnología y eficiencia para espacios residenciales y comerciales.

• Shbor, marca de mochilas que se destaca por su diseño, funcionalidad y estilo ejecutivo, urbano y escolar.

“A lo largo de estos 13 años consolidamos una relación basada en la confianza y el compromiso. Crecer junto a quienes nos eligen es, sin dudas, nuestro mayor logro”, destacan desde la empresa.

Con una sólida red de distribución y un servicio mayorista confiable, Quemoda se posiciona como un aliado estratégico para comerciantes y emprendedores que buscan productos rentables, innovación y respaldo garantizado.

Quemoda: calidad y éxito para tu negocio.

Más información y novedades en www.quemoda.com.ar