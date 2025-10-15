Este fin de año, sorprendé a tus clientes con un regalo innovador y personalizado

CONTENT LIKE

En lugar de los regalos tradicionales, Oslo Regalos propone marcar la diferencia con productos exclusivos que combinan diseño, calidad y originalidad: hieleras, fraperas y bandejas de acero que pueden personalizarse con el logo de tu marca.

Con más de 180 modelos de hieleras y 40 modelos de fraperas, Oslo ofrece una amplia variedad para que cada empresa encuentre la opción que mejor refleje su identidad. Cada pieza es pensada no solo como un obsequio, sino como un objeto que acompaña momentos especiales y transmite el valor de tu marca.

¿Por qué elegir un regalo corporativo personalizado?

Impacto duradero: a diferencia de los presentes efímeros, un producto de calidad se convierte en parte de la vida cotidiana de tus clientes.

a diferencia de los presentes efímeros, un producto de calidad se convierte en parte de la vida cotidiana de tus clientes. Refuerza la identidad de tu marca: al llevar tu logo grabado, el regalo actúa como recordatorio constante de tu empresa.

al llevar tu logo grabado, el regalo actúa como recordatorio constante de tu empresa. Tendencia en alza: cada vez más compañías apuestan por regalos útiles, elegantes y con valor agregado, dejando atrás los obsequios genéricos.

¿Donde podes grabar/estampar tu logo?

Tenemos múltiples opciones:

Directamente en el cuero ecológico en que se encuentra forrada nuestra hielera.

En la tapa acrílica.

En la tapa de acero.

En la manija de acero.

En la perilla de acero.

La clave: ser innovador y memorable

Regalar diferente no solo es un gesto, es una estrategia. En un contexto competitivo, elegir un obsequio único puede marcar la diferencia en la forma en que los clientes perciben tu marca. Oslo Regalos se posiciona como aliado estratégico de las empresas que buscan destacarse con detalles de calidad y buen gusto.

Acerca de Oslo Regalos

Oslo es una marca especializada en el diseño y producción de regalos corporativos de acero, con foco en la innovación, la durabilidad y la personalización. Su catálogo incluye más de 200 modelos de productos pensados para empresas que quieren sorprender con estilo y excelencia.

