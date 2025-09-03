Gimena Accardi habló sobre la infidelidad a Nico Vázquez: "No me arrepiento"

La vida privada de Gimena Accardi quedó completamente expuesta luego de que la actriz confesara abiertamente haber sido infiel a Nico Vázquez. Aunque las declaraciones de la actriz buscaban poner punto y final a una incómoda situación, sus palabras se convirtieron en su propio verdugo, generando una ola de comentarios un tanto pesados tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación.

Gimena Accardi

En este contexto, recientemente Gimena Accardi concedió una entrevista a un cronista de LAM, donde habló sobre cómo se sintió al exponer tan abiertamente la situación que pasó con su expareja, el actor Nicolás Vázquez. En esta oportunidad la intérprete fue contundente y aseguró que no se arrepentía.

La fuerte declaración de Gimena Accardi

Durante sus declaraciones a LAM, Gimena Accardi explicó cómo se sintió al contar abiertamente lo que había pasado con Nico Vázquez. “Hace varias semanas abrí mi intimidad y me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante”, comenzó. Con respecto a lo dicho en ese descargo, la actriz fue contundente: “No me arrepiento, pero no tengo más ganas de hablar de mi intimidad”.

Del mismo modo, Gimena Accardi aprovechó para explicar en qué punto se encuentra su vínculo con Nicolás Vázquez: “Nico sabe la verdad y para mí es lo más importante”, afirmó. Además, subrayó que, a pesar de la separación, entre ellos prevalece el cariño: “Con Nico nos amamos y estamos bien”.

Las repercusiones de las declaraciones de Gimena Accardi

Gimena Accardi develó que tenía plena consciencia de la repercusión que iban a tener sus palabras: “sabía que la repercusión iba a ser fuerte”, comentó. Sin embargo, fue clara en que no sumará nuevas explicaciones: “No tengo nada interesante para decir y no me dan ganas de aclarar nada, digan el disparate que digan”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Además Gimena Accardi no tuvo reparo en pronunciarse sobre las críticas que ha recibido de parte de grandes figuras del mundo del espectáculo argentino, como Mirtha Legrand: “No escuché a Mirtha. Cerré todo y no veo nada por mi salud mental”, sostuvo. Y ante los rumores que la vinculan con Andrés Gil y ponían en duda su amistad con Cande Vetrano, cerró con rapidez el tema: “Con Cande está todo bárbaro”.