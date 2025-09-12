La nueva era de la Meditación

contentcaras

En esta era muchas cosas se han ido perdiendo, y entre ellas, la esencia de la meditación real y genuina.

Soy Florencia Glomba, autora del libro Conviértete en la diosa que ya existe en ti, y hoy me encuentro en el sur de Egipto, atravesando el templo de la Diosa Isis en Asuán.

Quiero compartir dos verdades que siento en el corazón:

No alcanzaremos una sociedad plenamente sana hasta que aprendamos a sentarnos con nosotros mismos y abrazar la paz que surge de ese encuentro. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo se medita de verdad?

La respuesta está en lo simple: concentración, silencio, paz y respiración. En este nuevo mundo, entre tanta prisa y paranoia, se diluyeron las ganas de vivir, de estar bien, de disfrutar y de sentir el aire que ya habita en nuestro interior. ¿Qué pasaría si nos

permitiéramos simplemente ser, estar y sentir por unos instantes? Meditar no es solo inhalar y exhalar como un suspiro. Es vivirlo, es sentirlo profundamente… ¿y cómo conectar con esa profundidad?

Una manera sencilla es regalarse un instante de oración, de recogimiento, de llevar la energía a un punto sagrado —como el tercer ojo—. Allí, enfocar la atención en la forma, en el movimiento, en la vibración de ese centro. Desde ahí, dejar que la energía se expanda y se expanda, hasta abrazar todo el cuerpo, quizá envuelta en un color blanco, rojo o dorado. Y detenerse, en el corazón, para sentir aquello que florece y aquello que se libera.

Con solo diez minutos diarios de esta práctica —visualización, respiración y expansión de la energía— podemos transformar nuestro sistema inmune, fortalecer la memoria, cultivar hábitos más conscientes y renovar nuestra vida entera. Pero lo más sagrado de todo es que, paso a paso, nos acerca a lo esencial: la expansión de nuestra consciencia.

Sobre la autora:

Florencia Glomba es canalizadora de lo sagrado femenino, escritora del libro Conviértete en la Diosa que ya existe en ti y creadora del oráculo El Camino a la Diosa. Desde 2017 acompaña a mujeres a través de los Registros Akáshicos, y en 2022 inició un camino profundo de conexión con las Diosas ancestrales. Su propósito es guiar a las almas a reencontrarse con su esencia, sanar y recordar el poder espiritual que habita en ellas.

Instagram: @flor.holistica