La nueva era de la Meditación

En tiempos donde la prisa y el ruido parecen gobernarlo todo, la meditación vuelve a recordarnos que la verdadera paz está dentro nuestro. Recuperar esa conexión es el camino hacia una vida más consciente y plena. Galería de fotosGalería de fotos

En esta era muchas cosas se han ido perdiendo, y entre ellas, la esencia de la meditación real y genuina.

Soy Florencia Glomba, autora del libro Conviértete en la diosa que ya existe en ti, y hoy me encuentro en el sur de Egipto, atravesando el templo de la Diosa Isis en Asuán.

Quiero compartir dos verdades que siento en el corazón:

  1. No alcanzaremos una sociedad plenamente sana hasta que aprendamos a sentarnos con nosotros mismos y abrazar la paz que surge de ese encuentro.

  2. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo se medita de verdad?

La respuesta está en lo simple: concentración, silencio, paz y respiración. En este nuevo mundo, entre tanta prisa y paranoia, se diluyeron las ganas de vivir, de estar bien, de disfrutar y de sentir el aire que ya habita en nuestro interior. ¿Qué pasaría si nos

permitiéramos simplemente ser, estar y sentir por unos instantes? Meditar no es solo inhalar y exhalar como un suspiro. Es vivirlo, es sentirlo profundamente… ¿y cómo conectar con esa profundidad?

 

Florencia Glomba

 

Una manera sencilla es regalarse un instante de oración, de recogimiento, de llevar la energía a un punto sagrado —como el tercer ojo—. Allí, enfocar la atención en la forma, en el movimiento, en la vibración de ese centro. Desde ahí, dejar que la energía se expanda y se expanda, hasta abrazar todo el cuerpo, quizá envuelta en un color blanco, rojo o dorado. Y detenerse, en el corazón, para sentir aquello que florece y aquello que se libera.

Con solo diez minutos diarios de esta práctica —visualización, respiración y expansión de la energía— podemos transformar nuestro sistema inmune, fortalecer la memoria, cultivar hábitos más conscientes y renovar nuestra vida entera. Pero lo más sagrado de todo es que, paso a paso, nos acerca a lo esencial: la expansión de nuestra consciencia.

 

Florencia Glomba

 

Sobre la autora:

Florencia Glomba es canalizadora de lo sagrado femenino, escritora del libro Conviértete en la Diosa que ya existe en ti y creadora del oráculo El Camino a la Diosa. Desde 2017 acompaña a mujeres a través de los Registros Akáshicos, y en 2022 inició un camino profundo de conexión con las Diosas ancestrales. Su propósito es guiar a las almas a reencontrarse con su esencia, sanar y recordar el poder espiritual que habita en ellas.

 Instagram: @flor.holistica

