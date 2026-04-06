Las habilidades blandas son el nuevo código

Qué son las habilidades blandas

Las habilidades blandas, también conocidas como softskills, son capacidades relacionadas con la forma en que una persona se comunica, se adapta y se vincula con otras personas en entornos laborales. A diferencia de las habilidades duras o hardskills, no se centran en lo que una persona sabe hacer, sino en cómo lo hace. Incluyen competencias como la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En un contexto laboral cada vez más dinámico, colaborativo y heterogéneo, estas habilidades son clave para desenvolverse con éxito más allá del conocimiento técnico.

Por qué son tan importantes

La importancia de las habilidades blandas radica en que, en muchos casos, determinan el desempeño real de una persona dentro de un equipo. El mercado global laboral cuenta cada vez más con profesionales que tienen un alto nivel técnico, pero si no logran comunicar sus ideas con claridad, adaptarse rápidamente a los cambios o gestionar con éxito situaciones de presión, su impacto y resultado serán limitados. Hoy las empresas valoran cada vez más los perfiles que no solo cumplen con los requisitos técnicos del puesto, sino que también aportan valor desde lo humano: que saben escuchar, tomar decisiones, asumir responsabilidades y construir relaciones laborales. En este sentido, las habilidades blandas no solo complementan el perfil profesional, sino que muchas veces son el factor decisivo en los procesos de selección.

Cómo las evaluamos los reclutadores

En las entrevistas laborales, los reclutadores evaluamos estas habilidades principalmente a través de la forma en que los candidatos responden y estructuran sus experiencias. No se buscan respuestas perfectas, sino evidencias concretas de comportamiento: cómo la persona enfrentó un desafío, cómo trabajó en equipo o cómo manejó un conflicto. Por eso, en Level Up, utilizamos preguntas basadas en situaciones reales, donde el candidato debe describir acciones, decisiones y resultados. Más allá del contenido, se observa la claridad al comunicarse, la seguridad, la capacidad de síntesis y la coherencia del relato. En definitiva, las habilidades blandas no se declaran: se demuestran en la manera en que cada candidato cuenta su propia historia. En contextos internacionales, saber comunicar estas habilidades en inglés es tan importante como tenerlas.

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