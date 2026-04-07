Vicente Estudio de Arquitectura…¡ hermanos a la obra!

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Enzo, Ayelén, ¿cómo comenzaron con Vicente Estudio de Arquitectura?

Nuestros inicios en la profesión están marcados por haber transitado la carrera siempre juntos. Desde el primer momento supimos que queríamos tener algo propio. Al graduarnos trabajamos en otros estudios para ganar experiencia y, en paralelo, realizábamos planos y renders de manera freelance.

El punto de quiebre fue una reforma de oficinas en Buenos Aires, que nos impulsó a dejar la seguridad de un trabajo estable y salir a la realidad. Ese proyecto fue el inicio de todo: nos abrió puertas a nuevos clientes y hoy contamos con varios proyectos en marcha.

¿Qué servicios ofrecen a través del estudio?

Brindamos un servicio integral: proyecto, gestión municipal y dirección de obra, acompañando al cliente en todo el proceso. También realizamos remodelaciones, diseño de interiores y paisajismo. Al ser constructora, ejecutamos las obras cuidando cada detalle.

Además, ofrecemos asesorías online para clientes del exterior, siempre con foco en el cliente, entendiendo su forma de vivir, gustos e ideas.

¿Qué planes tienen?

En el mediano plazo nos imaginamos creciendo sin perder lo que hoy nos define. Nos gustaría asumir proyectos más desafiantes y de distintas escalas. Buscamos consolidarnos como un estudio que diseña, construye y se involucra en cada proyecto, llegando a clientes del exterior pero manteniendo lo esencial: disfrutar el proceso, trabajar en equipo y crear espacios con sentido.

¿Qué diferencia a Vicente Estudio de Arquitectura?

Lo que nos diferencia es cómo abordamos cada proyecto. Somos hermanos, criados con los mismos valores, pero con visiones propias de la arquitectura. Esto nos permite analizar cada idea desde distintas perspectivas: uno enfocado en lo técnico y constructivo, el otro en lo sensorial y el diseño interior. Ese equilibrio da como resultado proyectos sólidos, con identidad y totalmente personalizados.

¿Hay algo que cambiarían del camino recorrido?

Creemos que cada decisión y etapa, incluso las más difíciles, nos formaron y nos trajeron hasta acá. Si cambiaríamos algo, sería haber confiado más en nosotros desde el inicio. Muchas veces dudamos por ser jóvenes y por la idea de que vivir de lo que apasiona es difícil. Con el tiempo entendimos que esas dudas son parte del camino, pero que animarse, insistir y sostenerlo es lo que hace que las cosas sucedan hoy.

Vicente Estudio de Arquitectura

WhatsApp: +54 9 11 40232521/ +54 9 11 6759187

IG: @Vicente_arquitectura

Mail: [email protected]

Ubicacion: General Rodríguez, Zona Oeste, Buenos Aires.