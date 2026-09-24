Lilotech: del interior de La Pampa a una propuesta artística con proyección internacional

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El recorrido detrás de Lilotech comenzó en Colonia Barón, un pequeño pueblo de La Pampa, a partir de la aerografía. Entre aprendizaje, experimentación y búsqueda constante por perfeccionar la técnica, lo que comenzó sin una gran estructura ni todas las herramientas necesarias fue convirtiéndose, proyecto a proyecto, en una profesión.

Con el tiempo llegaron murales de mayor escala, trabajos para instituciones, empresas, clubes, vehículos, eventos y obras vinculadas al mundo ecuestre, un universo que ocupa un lugar importante dentro de su recorrido. A su vez, las experiencias en Inglaterra y Suecia le permitieron conocer otras culturas, generar vínculos y ampliar su manera de pensar el arte y los proyectos.



Su propuesta busca ir más allá de una imagen bien realizada. La intención es crear una experiencia en la que las personas puedan observar el proceso, conectarse con la historia detrás de cada trabajo y recordar lo ocurrido en ese espacio.

El hiperrealismo y la aerografía forman parte de su identidad, junto con una participación personal en cada proyecto. Trabajo, compromiso, respeto, identidad y evolución constante son algunos de los valores que acompañan su desarrollo profesional.

Arte, experiencias y nuevos proyectos

Uno de los principales desafíos de su recorrido fue demostrar que el lugar de origen no determina hasta dónde puede llegar un artista. En ese camino, las redes, la tecnología y las alianzas abrieron nuevas posibilidades para que un proyecto nacido en La Pampa alcanzara visibilidad nacional e internacional.

Actualmente, el foco está puesto en profesionalizar ese crecimiento, formar equipos, mejorar procesos y construir una estructura preparada para asumir proyectos cada vez más importantes.

De cara al futuro, la propuesta es transformar Lilotech en una estructura creativa más amplia, donde convivan arte, diseño, grandes intervenciones, experiencias en vivo y alianzas con empresas y marcas.

El objetivo es desarrollar proyectos en distintos puntos de Argentina y continuar generando oportunidades en el exterior. La búsqueda apunta a que Lilotech pueda crecer más allá de la capacidad individual del artista, pero conservando los pilares que le dieron origen: identidad, historia y pasión por transformar una idea en algo memorable.

Darío Figueroa – Lilotech

Instagram: @lilotech.arte

Email: [email protected]

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