Pamela Lutz: "Crecer, aprender y transformar conforman la clave detrás de una clínica moderna"

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Pamela, contanos cómo fueron tus inicios en la profesión

Me recibí de odontóloga en 2016, después de cinco años de carrera en Corrientes Capital. Comencé trabajando allí junto a otro profesional, una etapa en la que adquirí experiencia y entendí que esta vocación se construye con cada paciente y frente a cada desafío.

Al año me mudé a Eldorado, Misiones, y abrí mi propio consultorio con un solo sillón odontológico. En mi familia no había odontólogos ni experiencias previas en el rubro, así que todo fue construyéndose paso a paso. La confianza de la comunidad y sus devoluciones fueron determinantes para entender que había encontrado mi propia manera de ejercer la odontología.

La mirada empresarial llegó después. No comencé pensando en construir una empresa, sino en brindar una atención de excelencia. Con el tiempo, pasé de un sillón a dos y, hace unos meses, incorporé un tercer consultorio, junto con una sala de esterilización, digitalización propia y tecnología de vanguardia orientada a mejorar la experiencia del paciente.

Concretamente, ¿cuáles son los servicios que brindás?

Hoy busco ofrecer una odontología integral. Mi primera especialidad fue la Ortodoncia, un área que me apasiona y en la que incorporo técnicas modernas como la ortodoncia estética y los alineadores invisibles. En 2024 terminé mi segunda especialidad, Endodoncia, la cual surgió al detectar una necesidad concreta en mi ciudad y reconocerla como una base fundamental para el éxito de cualquier otro tratamiento.

Actualmente me enfoco principalmente en ortodoncia, endodoncia, estética y rehabilitaciones, especialmente en casos complejos que requieren integrar distintas áreas. En este punto, la tecnología ocupa un lugar central: contamos con escáner intraoral, cámaras intraorales, radiografías digitales y equipamiento específico de última generación. Utilizamos imágenes para que el paciente pueda comprender mejor su diagnóstico y la evolución de su tratamiento. Para mí, la tecnología nunca reemplaza el vínculo humano, sino que lo potencia.

¿Cómo te proyectás a mediano plazo?

Me proyecto en constante crecimiento, incorporando innovación y capacitándome de manera continua. También creo firmemente que la práctica profesional se enriquece con todo lo que uno vive fuera del consultorio. Me gusta viajar, conocer el mundo y descubrir nuevas perspectivas. Hace un tiempo, por ejemplo, participé de un congreso internacional de Ortodoncia de cinco días en Italia; allí pude conectar con colegas de otros países y compartir experiencias, algo que nutre profundamente la mirada sobre cómo se ejerce nuestra profesión en diferentes lugares del mundo.

¿Qué te diferencia en lo profesional?

Al vivir en una zona de frontera, muchos pacientes buscan opciones fuera de la ciudad, atraídos por centros de salud con una fuerte propuesta estética. Creo que la verdadera diferencia está en lo que sucede detrás de esa fachada visual. Detrás de mi proyecto hay una odontóloga que conoce a sus pacientes por su nombre, escucha sus historias, entiende sus necesidades reales y se involucra personalmente en cada tratamiento. Mi objetivo es que quien llegue encuentre no solamente instalaciones modernas, sino también criterio profesional, formación sólida y un acompañamiento genuino.

¿Qué hay detrás de la odontóloga y empresaria que sos hoy?

Hay una persona curiosa, inquieta y profundamente agradecida. Con el tiempo, aquel pequeño consultorio inicial creció y me permitió, además, cumplir otra de mis grandes pasiones: viajar y recorrer el mundo. Todo lo que vivo fuera de la clínica primero me nutre a mí, amplía mi horizonte y me inhspira; después, busco trasladar una parte de esas vivencias a mi espacio de trabajo.

Nunca siento que ya llegué a la meta. Siempre quiero seguir descubriendo algo nuevo y convertirlo en una oportunidad para crecer, tanto en lo personal como en el desarrollo de la clínica.

Pamela Lutz | Odontóloga

Teléfono: 3751 405292

Email: [email protected]

Instagram personal: @_pamelutz

Instagram profesional: @lutz.dental