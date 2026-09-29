Mauricio Bentancour: el oficio de la platería y el valor de crear piezas que atraviesan generaciones

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El camino de Mauricio Bentancour en la platería comenzó en 2001, cuando empezó a tomar clases y a introducirse en las distintas disciplinas de la orfebrería. Desde entonces, construyó un recorrido atravesado por el aprendizaje constante y por la búsqueda de una impronta propia que permita reconocer sus piezas a simple vista.

A lo largo de su trayectoria, el oficio le permitió alcanzar distintos logros, entre ellos exponer en el Congreso y en el Senado. Sin embargo, uno de los momentos más significativos llegó este año, cuando recibió el premio a la mejor pieza de platería de uso tradicional en la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Para Mauricio, este reconocimiento tiene un significado especial dentro de su profesión, por tratarse de un espacio al que los plateros aspiran a llegar a lo largo de su recorrido.

Piezas únicas que nacen del diálogo

Su trabajo está orientado principalmente a la platería criolla, aunque también realiza piezas de joyería. Muchos de sus encargos surgen de personas que buscan materializar una pieza personalizada o concretar un diseño que imaginaron durante mucho tiempo.

En ese proceso, la conversación ocupa un lugar fundamental. Mauricio destaca la importancia de escuchar al cliente para comprender qué espera y llevar esa idea a una pieza que responda a sus expectativas. A esa cercanía suma dos pilares que considera indispensables: respetar los tiempos de entrega y sostener la calidad de los materiales.

Uno de los desafíos de dedicarse a un oficio, señala, es lograr que el trabajo sea conocido y pueda convertirse en una forma de vida. En su caso, busca crear objetos únicos que puedan acompañar a una familia durante muchos años e incluso pasar de generación en generación como piezas preciadas.

Su propósito es seguir trabajando y perfeccionando el oficio, sin conformarse con lo alcanzado y buscando aportar cada vez más diseño y experiencia a sus piezas. En ese recorrido, la comunicación con cada cliente continúa siendo una parte esencial del proceso creativo y del vínculo que se construye alrededor de cada trabajo.

CONTACTO

Instagram: @mauriciobentancour

Facebook: Mauricio Bentancour