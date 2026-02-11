viernes 13 de febrero del 2026
Mesal Café y Bistró: el trabajo en familia transformado en un espacio para todos

Inaugurado el 3 de enero en Esquel, Mesal es una propuesta gastronómica que combina elaboración propia, atención cercana y una fuerte identidad comunitaria. Galería de fotosGalería de fotos

Mesal nació del trabajo en familia, de muchas horas compartidas y de la decisión de apostar por un proyecto propio con identidad. Antes de abrir sus puertas, pasaron meses de esfuerzo intenso, de aprender sobre la marcha y de construir cada detalle con dedicación. Desde el primer día, la idea fue clara: crear un lugar cálido, donde el trabajo se note en cada plato y la gente se sienta verdaderamente bienvenida.

Mesal es cafetería, confitería, coctelería y tapeo. Ofrece desayunos, meriendas, almuerzos y propuestas nocturnas, con elaboración propia y opciones pensadas para distintos públicos. Cuenta con alternativas sin TACC, es pet friendly y dispone de espacios tranquilos para coworking, lectura o encuentros prolongados. La amplitud horaria permite que cada persona encuentre su momento para disfrutar del lugar.

El objetivo de Mesal es seguir creciendo sin perder la esencia. Hoy cuenta con más de 17 empleados y el foco está puesto en consolidar el equipo humano, mantener la calidad y seguir siendo un punto de encuentro, tanto para la gente de Esquel como para quienes visitan la ciudad por turismo.

La atención personalizada, el compromiso diario y la elaboración propia diferencian a Mesal. No es solo un espacio gastronómico: es un lugar armonioso y familiar, pensado para que quienes lleguen quieran quedarse.
El agradecimiento constante hacia quienes eligen el proyecto forma parte de su identidad.

Mesal es el cuarto proyecto gastronómico y representa el cierre natural de un ciclo que comenzó hace años y que, tras consolidar un restaurante de pastas y una parrilla, hoy da un paso más con su primera confitería. Así Mesal logra integrar el circuito completo: desde la cocina tradicional y el fuego, hasta la pastelería y el café de especialidad.

No es solo un nuevo espacio. Es la síntesis de nuestra experiencia, el aprendizaje acumulado y una visión gastronómica que busca ofrecer calidad en cada momento del día.

Mesal Café y Bistró
Av. Fontana 769, Esquel, Chubut
Teléfono: 2945 413194
Redes sociales: Mesal Café y Bistró

 

