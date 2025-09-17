Mujer Pluton nos enseña a limpiar y proteger nuestra energía en 5 minutos

CONTENTCARAS

Soy Caro, terapeuta holística y creadora de Mujer Plutón. Mi camino comenzó en la adolescencia, en medio de una crisis familiar, cuando una compañera del colegio me ayudaba con lecturas de cartas españolas. Años más tarde, atravesando ataques de pánico, busqué en las terapias holísticas herramientas que me dieran calma y descubrí una nueva forma de mirar la vida.

Mis primeros pasos fueron con el Tarot y el Reiki. Hoy coordino un programa completo de terapias, creé Visión 180 inspirado en la Medicina China, ofrezco más de diez cursos y acompaño en sesiones individuales y grupales. También comparto elementos esotéricos para quienes desean potenciar o iniciar sus propias prácticas energéticas.

En este tiempo, entre tanta información y a veces competencia, se ha desvirtuado el verdadero propósito de las terapias: la conexión con nuestra energía creadora. Y para volver a la raíz de las prácticas energéticas quiero regalarte un ejercicio simple, que podés aplicar en menos de cinco minutos:

Ejercicio de limpieza y protección

Frotá tus manos unos segundos. Luego colocalas enfrentadas, con un poco de distancia, y percibí las vibraciones o cambios de temperatura: esa es tu energía.

Con las palmas hacia tu cuerpo, dibujá siete espirales lentas desde la base de la columna hasta la coronilla, con la intención de liberar cargas físicas, mentales y emocionales.

Repetí el movimiento en sentido inverso: de la cabeza hacia la base de la columna.

Para cerrar, simulá un “sellado” recorriendo con tus manos desde la base de la columna hasta la nuca, pasando por encima de la cabeza, como si cerraras el cierre de una campera.



Este ejercicio ayuda a equilibrar y proteger tu energía, y activará la conexión con tu poder personal.

Creo profundamente que las terapias holísticas nos comprenden como seres integrales: cuerpo, mente, emociones y energía; que son parte de nuestra esencia, por lo que debería ser sencillo para todos aplicarlas. Así como vamos al médico cuando algo nos duele, también podemos volver a nuestro eje desde lo energético si tenemos la información correcta, y no, no se necesita ningún don. Su verdadero propósito es ayudarnos a reconectar con nuestra esencia, expandir la conciencia y transformar nuestra manera de habitar el mundo.

