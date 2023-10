CREDITO CARAS

Noel, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Siempre me gustó manejar fue clave en momentos especiales de mi vida lo cual siempre enseñé a todo mi entorno. En pandemia empecé a trabajar, al principio fue de boca en boca. En el primer mes se sumaron 15 alumnas, el mes siguiente fueron 25 alumnas y así sucesivamente y no pare más. De repente me encontré trabajando 10 horas por día y también dando sesiones de coach, para que pierdan el miedo a conducir. Escuché muchas historias con esta problemática ahí comenzó esta gran comunidad de Noe al volante.



¿Cuáles son los servicios que brindas a tus alumnas?

Enseño a manejar en todos los niveles. Trabajo con mujeres que tienen miedo a conducir ya sea por un miedo normal o un miedo patológico o temores, por algún episodio post traumático. Desde mi espacio desbloqueo esos miedos, prejuicios o creencias que tienen a la conducción, elimino todo eso y construyo seguridad, independencia y libertad. Las empodero para que salgan a conducir.



¿Cómo proyectas a tu marca a mediano plazo?

Me encantaría poder tener autoescuelas en cada provincia. Me escriben de todos lados del país, mujeres con esta problemática, y también muchas de otros países. Quiero capacitar instructoras que puedan ayudar a otras mujeres a superar el miedo a conducir, a empoderarlas con todos mis conocimientos. Poder hacer charlas encuentros, eventos y congresos, hablando de los miedos a conducir. Poder llegar a miles de mujeres es mi meta inmediata.



¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

No tengo competencia, ya que en las autoescuelas no utilizan las neuro técnicas que yo utilizo. La diferencia se podría decir que los Instructores de autoescuelas no son educadores de la salud mental. No abordan el tema del miedo, ansiedad o pánico al momento de enseñar. No aplican la empatía ni la contención.



¿Consideras que tu manera de trabajar a la hora de enseñar es más efectiva que la tradicional?

Absolutamente, las mujeres además de aprender técnicas de conducir, necesitan ser escuchadas y contenidas. Muchas de ellas vienen con malas experiencias, necesitan que les den seguridad. Por eso, para mí aprender a conducir es 20% técnicas de conducción 80% trabajar en lo emocional.

Datos de contacto:

Instagram: @noealvolante

Tik Tok: @noealvolante

Facebook: @noealvolante

Web: www.noealvoante.com