Piso pélvico y salud femenina: un recorrido profesional entre la kinesiología y la obstetricia

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Nacida en Santiago del Estero, se mudó a Córdoba para estudiar Kinesiología y Fisioterapia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Desde sus primeros años de formación mantuvo una búsqueda constante por ampliar sus conocimientos y, antes incluso de recibirse, comenzó a realizar distintas formaciones.

Tras graduarse, exploró diferentes áreas de trabajo, entre ellas estética, traumatología y neurorrehabilitación. Sin embargo, una formación en profilaxis perinatal realizada en 2010 marcó un nuevo rumbo. Poco después, el encuentro con el método hipopresivo y con su maestro Marcel Caufriez la llevó a profundizar en el vínculo entre abdomen y piso pélvico, desde una mirada de las neurociencias e integrativa, especialmente durante el postparto.

El descubrimiento del piso pélvico

A partir de esa experiencia comenzó a especializarse en el piso pélvico femenino y a comprender su impacto en la calidad de vida. En sus comienzos, fueron pocas las profesionales que abordaban esta temática, por lo que trabajó para visibilizarla tanto en Santiago del Estero como en Córdoba. Su recorrido de formación fue continuo y, con el tiempo, amplió también su trabajo al acompañamiento de hombres.

En 2019, junto a su colega e investigador brasileño Alexandre Delgado, impulsó en Argentina una nueva área de trabajo para kinesiólogos y fisioterapeutas: la fisioterapia obstétrica. La propuesta incorpora a colegas fisioterapeutas dentro del equipo que acompaña la gestación y la preparación para el nacimiento y, en determinados casos, también durante ese momento, con el objetivo de mejorar las experiencias de los nacimientos y el bienestar materno-bebé, siempre desde la evidencia científica y la experiencia clínica.

Actualmente, además de atender, brinda formación a colegas de distintas partes del país y proyecta expandirse hacia otros lugares de habla hispana.

Su enfoque actual busca intervenir no solamente cuando ya existe una lesión, una dificultad o una disfunción, sino también antes. A partir de su formación en piso pélvico y en PNI Clínica (psiconeuroinmunoendocrinosociología), trabaja en la preparación para la gestación, el acompañamiento de quienes atraviesan desafíos de fertilidad y el abordaje durante el embarazo, el nacimiento y el postparto.

Esta perspectiva también implica trabajar en equipo con médicos, psicólogos y otros profesionales, con una mirada que contempla a la persona de manera integral y completa.

Para ella, uno de los principales desafíos es salir de la zona de confort, tanto para quienes consultan como para los profesionales de la salud. Su propuesta busca alejarse de la idea de soluciones externas o inmediatas y promover una participación activa en los propios procesos de autocuidado.

Un espacio para formar y compartir

Entre sus próximos proyectos se encuentra la finalización de un espacio propio destinado a la atención, las formaciones y el desarrollo de experiencias en comunidad, donde también busca incorporar nuevas propuestas vinculadas con la hormesis y su formación en PNI Clínica. Mientras continúa acompañando a hombres y mujeres en las áreas de piso pélvico y rehabilitación abdominal, sostiene además su trabajo con pregestantes, gestantes y personas en las distintas etapas vinculadas al nacimiento.

En esta nueva etapa, su propósito también está puesto en dejar un legado y generar una semilla en cada persona que se acerca a su trabajo: una inquietud que pueda abrir nuevas preguntas sobre el propio cuerpo y la manera de transitar cada proceso.

Instagram: @licsolepelvi_kine

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