Una experta en psicología y lenguaje sentencia a Mauro Icardi: “No logra generar vínculos. Se siente vulnerado”

Mauro Icardi es uno de los personajes más mediáticos de este último año y medio. El futbolista se separó en agosto de 2024 de Wanda Nara y la guerra entre ambos explotó hacia los medios de comunicación y las vías judiciales. Entre dardos cruzados, amenazas y la lucha por la tenencia de sus hijas -desde lo legal y lo virtual-, el futbolista del Galatasaray permanece en el ojo de la tormenta y, cada aparición pública, se vuelve tendencia y centro de debate de diversos usuarios. En este caso, una experta en psicología y lenguaje analizó sus comportamientos mediante la comunicación gestual y escrita, donde destacó ciertos rasgos "narcisistas" e "infantiles".

Una psicóloga analizó los comportamientos y actitudes de Mauro Icardi: el “psicochisme”

La psicóloga Flor Rodríguez, en su cuenta de Instagram, recurrió al plano psicológico para explicar cómo se puede interpretar las apariciones de Mauro Icardi cada vez que hay una resolución judicial “a su favor” o “en contra” de su exesposa. Para ello, la experta utilizó el último posteo que realizó el capitán del equipo turco donde se despachó de lo lindo contra Payarola y sus “cómplices”, tras ser acusado por estafa y posterior detención. “El lenguaje que utiliza una persona, nos dice mucho de cómo es su estilo de comunicación y manera de vincularse con otros”, señaló al pie del video que publicó.

Mauro Icardi | Instagram

“Icardi, Mauro ´León´ Deep en este comunicado nos muestra qué manera tiene él de vincularse”, lanzó. Para ello, la profesional leyó el último escrito que emitió el ex de Wanda en sus historias de 24 horas: “Él está literalmente como un león, con ese animal con el cual él se identifica. Él está a la defensiva y él se cree el rey de la selva. Está desde un lugar de control, viendo toda la escena y manejando la situación. El problema nunca fui yo, es decir, él no se implica nunca como parte del problema. Nos muestra un mecanismo que se llama identificación proyectiva”.

Ante esto, aclaró: “Todos esos aspectos que vos no identificás en vos, lo proyectás en el otro. Y este mecanismo es muy típico de trastornos, no voy a decir la palabra porque me dicen que diagnóstico”. Al momento de hacer referencia al vínculo entre el letrado detenido y la mamá de sus hijas Isabella y Francesca Icardi, explicó: “Deposita toda la responsabilidad en ellos cuando se vieron múltiples denuncias por violencia de género y está en el listado de deudores alimentarios”. Tras este argumento, disparó: “Pazarola puede ser un estafador, pero eso no significa que las denuncias que tengan su contra no sean ciertas”.

Mauro Icardi | Instagram

Las palabras de Mauro Icardi pisan fuerte en la psicología

A modo de conclusión, la Lic. Rodríguez habló de las palabras que utilizó Mauro Icardi para confeccionar su escrito. “Habla de guerras, de ataques, de devorar. y esta es la manera en la cual se vincula con los otros. El lenguaje es muy importante a la defensiva porque es de esa manera en la cual aprendió a sobrevivir. Esta modalidad que tiene de vincularse hace que finalmente termine aislado”, afirmó.

En la descripción del posteo, sostuvo: “Cuando aparecen palabras como ´competir´, ´dañar´, ´pelear´, ´mentir´, ´falsos´, ´devorar´, ´ratas´, ´ataque´, nos habla de alguien que se vincula con otros en posición defensa/ataque”. Por esta razón, para la psicóloga, “no logra generar vínculos de amor y confianza con otros porque siempre se siente vulnerado y se anticipa a dañar para que no lo dañen. Nos habla de una fragilidad a nivel vincular que podemos asociar a un estilo de apego inseguro”.

En esa línea, la profesional apuntó contra su actual vínculo de pareja con la China Suárez: “Si el control forma parte central de una relación, no hay vínculo, hay posesión, y desde ahí no hay amor posible. Pero si hay una herida para trabajar, porque defenderte solo te deja aislado”.

Finalmente, tras analizar estas expresiones de Mauro Icardi desde lo textual, la experta en la mente humana se animó a reflexionar al respecto: “El aislamiento ya es una señal de alarma, de riesgo. Nadie se salva solo. La vida es con otros”. De esta manera, los terapeutas pueden realizar un análisis basado en expresiones y en comportamientos de figuras públicas para elaborar un perfil psicológico y entender sus acciones al respecto.

NB