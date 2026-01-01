Se va terminando el año… y el Mundial 2026 ya está cada vez más cerca

CONTENTLIKE CARAS

Se va terminando el año y eso significa una sola cosa: el Mundial 2026 está cada vez más cerca, y Miami será mucho más que un destino de vacaciones: será también el epicentro de encuentros futbolísticos imperdibles.

Si estabas pensando en organizar tu viaje al Mundial, esta es la señal que estabas esperando. Miami reúne todo: clima, playas, gastronomía, entretenimiento y la energía única de un evento que convoca al mundo entero. Pero si tu plan es vivirlo ahí, no podés organizarlo a último momento.

Durante el Mundial, tener como moverte no es un detalle: es parte central del viaje. Para llegar a todos lados, aprovechar cada día y no perder tiempo ni dinero en traslados, tener un auto propio deja de ser opcional y pasa a ser una decisión fundamental.

Ahí entra Vacaciones en Florida – Coppola Rent a Car. Con atención personalizada en español, flota propia y una amplia variedad de vehículos para distintos tipos de viaje -desde autos compactos hasta SUVs y vans familiares-, la empresa ofrece además entrega directa en aeropuerto o en tu hospedaje, contratos claros y sin cargos ocultos, y acompañamiento durante toda tu estadía. Desde 2008, trabaja con un objetivo simple: que moverte en Miami sea fácil, seguro y sin complicaciones.

Planificar con tiempo te permite evitar sobreprecios, asegurar disponibilidad y diseñar tu recorrido con total libertad. Si el Mundial 2026 está en tu radar, este es el momento de empezar a organizarlo.

Vacaciones en Florida – Coppola Rent a Car: una manera distinta de alquilar autos.

