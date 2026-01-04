domingo 04 de enero del 2026
Horóscopo semanal del 4 al 9 de enero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Mhoni Vidente reveló lo que les deparará a los 12 signos del zodíaco.

Mhoni Vidente
Mhoni Vidente | Redes sociales

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 4 al 9 de enero de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Sol

Aries, la carta del Sol ilumina un inicio radiante lleno de determinación para el ahorro, el patrimonio y el aprovechamiento de cada día. Espera sorpresas económicas, posibles cambios de casa, ciudad o país, y un rol protagónico en negocios, relaciones públicas o política. Mejor día: Jueves (más sorpresas económicas y buena disposición).

  • Salud: Cuidado con tu garganta, pulmones y el virus de la supergripe; toma cítricos y descansa bien.
  • Consejo: Libera el pasado por completo, cambia de look, pinta o arregla tu casa, adopta una mascota y camina en la naturaleza. No pagues gimnasio: ¡ejercicio al aire libre! Compra algo nuevo para trabajar (celular o computadora). Piensa positivo cada día.
  • Números de la suerte: 05, 23, 27 (dos golpes de suerte).
  • Colores: Azul y rojo.
  • Amor: Si estás en pareja, continúas estable. Si estás soltero/a, llegan personas con buenas intenciones de Cáncer, Capricornio o Leo.
  • Propósito para 2026: Infinita abundancia y riqueza. Determínate a crecer económicamente cada día, piensa en cómo atraer más dinero, formar patrimonio y tener un negocio propio. Vive el aquí y ahora, visualiza tu futuro estable y atrae todo lo bueno.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Loco

Tauro, El Loco anuncia un año de crecimiento profesional, propuestas de matrimonio y estabilidad amorosa. Es tiempo de reinventarte y quitar problemas. Mejor día: Miércoles (juntas laborales y dinero extra).

  • Salud: Punto débil en el estómago, presión alta, azúcar y harinas. Olvídate de dietas estrictas: aprende a quererte y comer mejor.
  • Consejo: Cierra ciclos del pasado, paga deudas (catastro, colegiaturas), alcanza metas sin interrupciones. Sé auténtico/a y dedica tiempo a ti (caminar solo/a, estudiar, club).
  • Números de la suerte: 13, 40, 47.
  • Colores: Blanco y naranja.
  • Amor: Compatible con Capricornio, Virgo y Libra. No seas el papá/mamá de tu pareja: crezcan juntos.
  • Propósito para 2026: Alcanzar metas y sueños sin que nadie te detenga. Tiempo para decidir con calma y tiempo para ti mismo/a..

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Torre

Géminis, La Torre trae cambios profundos para formar patrimonio y estabilidad amorosa. Aunque seas cambiante, este año encuentras fidelidad y compromiso. Mejor día: Martes (juntas laborales y proyectos nuevos).

  • Salud: Cuidate de la migraña, dolor de cabeza, cuello, nervios e inestabilidad. Calma pensamientos negativos y descansa. Come verde (frutas, verduras) para prevenir enfermedades graves.
  • Consejo: Ahorra, arregla asuntos legales, progresa (cambia si no avanza). Sé discreto/a, controla el mal carácter y quita tóxicos. Posible embarazo o nacimiento.
  • Números de la suerte: 15, 16, 72 (dos golpes de suerte).
  • Colores: Amarillo y verde.
  • Amor: Estabilidad con Capricornio, Sagitario o Libra.
  • Propósito para 2026: Justicia (asuntos legales a tu favor), ahorro (para patrimonio) y progreso constante en todo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Cáncer, mantente en la buena sintonía y con propósitos claros. Es tu año para negocio propio y cambios positivos. Mejor día: Lunes (cambios laborales favorables).

  • Salud: Revisa tus hormonas, mente, insomnio, depresión, tiroides o próstata. Camina, come mejor y busca pasatiempos.
  • Consejo: Firma contratos, paga deudas, viaja cerca, aprovecha virtudes (maestro/a, comunicador/a). Cambia de casa o sal de la familiar. Protégete de envidias y mal de ojo siempre.
  • Números de la suerte: 17, 24, 25.
  • Colores: Rosa mexicano y rojo.
  • Amor: Compatible con Escorpión, Acuario y Piscis (amor profundo).
  • Propósito para 2026: Tres metas clave: patrimonio, salud y estabilidad emocional con alguien que te ame de verdad. Protégete y mejora tu destino con buena actitud.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Leo, este año encuentras la luz, la solución y la estabilidad. Controla impulsos y pensamientos negativos del pasado. Mejor día: Viernes.

  • Salud: Punto débil: espalda baja, cintura y riñones. Controla impulsos, sobrepeso y toma mucha agua natural (la mejor dieta). Muévete mucho.
  • Consejo: Muchas juntas laborales, quita venganza y revancha. Cambia look, arréglate impecable, remodela o cambia de casa. Hablarás de divorcio pero también de nuevo matrimonio o estabilidad.
  • Números de la suerte: 06, 10, 45.
  • Colores: Amarillo y rojo.
  • Amor: Compatible con Sagitario, Aries y Géminis.
  • Propósito para 2026: Fuerza espiritual y determinación para tomar decisiones fuertes y avanzar. Prepárate en todo: estudios, idiomas, negocio propio. Siempre preparado/a y alerta.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Virgo, resuelves todos los problemas legales, migratorios, divorcios, pensiones y deudas. Avanzas siendo constante y discreto/a. Mejor día: Miércoles (pagos de seguro social, multas, catastro y los resuelves).

  • Salud: Protege tu columna vertebral completa (alta, media y baja), hernias, discos, cansancio. Ve con traumatólogo o alinea chakras.
  • Consejo: Estudia inglés (lo necesitarás mucho por viajes). Firma contrato nuevo laboral, prepara viaje para cursos o negocios. Vende para comprar nuevo.
  • Números de la suerte: 14, 20, 56 (tres golpes de suerte).
  • Colores: Verde y amarillo.
  • Amor: Compatible con Capricornio, Acuario y Tauro. Espíritu vagabundo en amores.
  • Propósito para 2026: Libertad total. Libertad para decidir, quitar cargas del pasado, tóxicos y situaciones que te aprisionan. El yo soberano: quiérete más y decide hacia dónde vas para ser feliz.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Templanza

Libra, calma que todo pasa. Estás protegido/a por el Arcángel Miguel. Determinación para crecer, pero con claridad en lo que quieres. Mejor día: Lunes.

  • Salud: Cuida tus pies (juanetes, espolón, rodilla, talón). Cuídalos mucho.
  • Consejo: Paga deudas importantes esta semana, ordena finanzas. Subirás de nivel laboral (gerencia, dirección). Boca cerrada, evita chismes. Te investigan para proyecto nuevo.
  • Números de la suerte: 08, 32, 66 (tres golpes de suerte).
  • Colores: Azul y blanco.
  • Amor: Compatible con Acuario, Aries y Géminis.
  • Propósito para 2026: Viajar. Moverte constantemente: cambiar casa, ciudad o país. No te rindas, quita depresiones y sigue adelante con determinación.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: Los Amantes
Escorpión, acostúmbrate a ser feliz, saludable y progresando. Deja el drama, la exageración y la victimización. Mejor día: Viernes.

  • Salud: Cuida tu intestino (colitis, diarrea, estreñimiento). Los nervios y corajes te lo afectan. Relájate, no dramatizes ni tengas prisa.
  • Consejo: Cambios repentinos y logros rápidos. Reacomodo personal, te buscan de trabajo anterior con mejor puesto. Paciencia con pareja (puede haber separación o divorcio).
  • Números de la suerte: 22, 34, 63 (tres golpes de suerte).
  • Colores: Verde fuerte y rojo.
  • Amor: Compatible con Piscis, Cáncer y Leo.
  • Propósito para 2026: El camino correcto. Ser constante y terminar todo lo que empieces en trabajo, estudios y objetivos. Nueva vida: estabilidad, progreso, nuevos amores y crecimiento.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Emperador
Sagitario, fuerza, determinación y crecimiento. Ten claro qué quieres para ti este año (no para los demás). Mejor día: Miércoles.

  • Salud: Cuida garganta, pulmones y tiroides. Cuídate del supergripa, covid y virus.
  • Consejo: Depura gente tóxica, protege tu hogar y familia. Muchos viajes por trabajo o placer. Arregla pagos de casa, coche y gobierno. Cuidado con envidias.
  • Números de la suerte: 03, 09, 65 (tres golpes de suerte).
  • Colores: Rojo y blanco.
  • Amor: Compatible con Virgo, Leo y Aries. Posible casamiento, embarazo o estabilidad.
  • Propósito para 2026: Liderazgo. Enfócate en cargos de poder, política, empresa, idiomas. Ser líder en todo lo que hagas. Casa estable y propia para sentirte a gusto.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: Diez de Oros
Capricornio, el dinero brilla fuerte esta semana. Estás en tu etapa de cumpleaños y crecimiento. Mejor día: Jueves.

  • Salud: Cuida tus dientes, vista, piel y cabello. Mantente guapo/a: agua, comida buena, sueño.
  • Consejo: Paga deudas, arregla pasaporte, visa, migración. Viajes constantes. Quítate obstáculos y personas que no te corresponden. Limpieza total: casa, celular, ropa.
  • Números de la suerte: 04, 37, 39 (tres golpes de suerte).
  • Colores: Amarillo y rojo.
  • Amor: Compatible con Aries, Tauro y Escorpión.
  • Propósito para 2026: Enseñanza, estabilidad y nutrición. Aprender más, ser líder natural, comer bien y quitar vicios.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: Diez de Bastos
Acuario, ¡este es tu año! Poder, determinación y crecimiento. Dominarás en todo. Mejor día: Lunes.

  • Salud: Sanación total de cuerpo, alma y espíritu.
  • Consejo: Estabilidad económica, negocio propio, ventas, comunicaciones, liderazgo. Cambia de casa, ciudad o país. Quita venganzas, culpas y gente negativa. Metas cortas y claras.
  • Números de la suerte: 11, 29, 66.
  • Colores: Naranja y azul.
  • Amor: Compatible con Libra, Géminis y Leo. En el amor no hay cálculo.
  • Propósito para 2026: Sanación energética total. Abraza la riqueza: todo lo que toques se convertirá en oro.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Carro
Piscis, sigue adelante sin miedo. Quita complejos y situaciones del pasado. Mejor día: Martes.

  • Salud:Protege tu páncreas, azúcar, harinas y riñones. Toma mucha agua (tu elemento). No comas de noche ni en deshoras.
  • Consejo: Paga deudas, ahorra para patrimonio. Plan de vida con pocos propósitos claros. Quítate chismes y malos pensamientos.
  • Números de la suerte: 07, 18, 40 (tres golpes de suerte).
  • Colores: Azul fuerte y blanco.
  • Amor: Compatible con Tauro, Cáncer y Escorpión. Paso a paso, no te enganches rápido.
  • Propósito para 2026: Dejar pasar. No encapricharse, no entretenerse con lo negativo. Dejar ir lo que no es para ti. Bendición total del poder superior.
