El look boho de Valeria Mazza que marca tendencia: poncho abierto, blanco total y accesorios XL

El increíble look boho de Valeria Maza que marca tendencia en Punta del Este

Valeria Mazza presentó un look boho que marca tendencia, con un poncho abierto, blanco total y accesorios XL. La combinación de texturas suaves y colores neutros dio forma a un estilo relajado que se adapta a diferentes escenarios y refleja una estética cuidada. La propuesta se construyó sobre la base de prendas simples que lograron un resultado armónico.

Valeria Mazza

En un entorno de playa, la modelo lució un conjunto que reúne elementos clave del estilo bohemio, con una paleta clara. En las imágenes, se pudo ver a la empresaria bajando de su camioneta luciendo el increíble atuendo que marcó una de las claves del momento. El resultado fue una propuesta que se integra con naturalidad al paisaje.

El conjunto blanco total está compuesto por un crop top suelto de escote cerrado junto con pantalones amplios de tiro bajo. La elección de Valeria Mazza aporta frescura y movimiento, ideal para jornadas al aire libre. La silueta fluida permite que el cuerpo respire y se adapte al ritmo de un día distendido, sin perder estructura ni coherencia.

Valeria Mazza | Créditos: RS Fotos

En este contexto, la presentadora se declinó por sumar un poncho abierto en tono beige, de textura liviana. Este elemento aportó un toque bohemio y funcional, que se adapta tanto a la brisa costera como a la estética del entorno. Su caída suave y su color neutro permitieron que el look mantenga una armonía visual, sin perder personalidad y estilo.

Los accesorios XL que complementaros a la perfección el look de Valeria Mazza

Los accesorios XL completan la propuesta con decisión el atuendo por el que se declinó Valeria Mazza. Un collar largo, de diseño simple pero visible. Las gafas de sol oscuras aportan contraste y funcionalidad, mientras que los aros discretos equilibraron a la perfección el conjunto. La cartera tejida con asa corta reforzó la estética natural y artesanal, y se integró con el resto del look sin desentonar.

Valeria Mazza | Créditos: RS Fotos

Por otro lado, la modelo lució un peinado suelto, destacando una estética relajada. Este look boho se adapta con facilidad a distintos escenarios, desde una jornada de playa hasta un evento informal al aire libre. La clave estuvo en la elección de prendas que combinan funcionalidad y estilo, sin caer en excesos ni rigideces.

Una vez más, Valeria Mazza demostró cómo un conjunto puede ser protagonista sin necesidad de estridencias. La elección de materiales livianos, colores neutros y accesorios bien pensados permite que su atuendo se mantenga vigente y replicable. El estilo boho, en este caso, se presenta como una opción que combina lo artesanal con lo contemporáneo.

Valeria Mazza | Créditos: RS Fotos

VDV