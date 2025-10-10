Rubi Rubi - Descubrir la magia de las creaciones

CONTENTLIKE CARAS

Cada pieza está diseñada para resaltar un estilo de vida dinámico, encontrando la pieza perfecta que vaya con el estilo de cada mujer, manifestando su individualidad, creando su propia paleta de moda.

Adentrarse en un viaje único a través de la elegancia de las piezas Rubi Rubi. Encontrar la fusión de lujo, tradición y maestría en la fabricación, piezas únicas hechas a mano con minuciosidad, descubriendo la magia en cada joya a través de la manufactura excepcional, efectos naturales y potente fuerza energética, fusionando lujo, tradición y una habilidad excepcional de los maestros joyeros, observando cada detalle, desde la opulencia de las piedras preciosas hasta la delicadeza de las semipreciosas.

Explorar el estilo fresco de las joyas con piedras naturales logrando un equilibrio entre la elegancia y la audacia. Colecciones que emanan energía positiva.

En cada pieza se visualizan los paisajes de Argentina; cada pieza tiene una historia que contar, cada joya creada es una celebración de la naturaleza, piezas únicas que trascienden el tiempo y la moda. Joyas que se destacan por su particularidad y variedad, colecciones exclusivas de Rubi Rubi.

Luces del Fin del Mundo, La fuente de inspiración es la belleza de los paisajes del sur en su forma más orgánica y natural. Zafiros azules abrazados a diamantes blancos y chocolates componen el diseño en representación de los hielos y la tierra.

Fortaleza, El brillo centelleante de las hojas, el dorado intenso del sol y las corteza de los árboles, el bosque de arrayanes se convierte en leitmotiv de esta colección, diamantes champagne y citrinos.

Magia, Emulando a los Cerros de los Siete Colores, piedras preciosas de colores enjambradas en naranjas, azules, verdes y rosados constituyen una referencia de los amaneceres en las regiones del Norte de Argentina. .

Enigma, ofrece un producto fuerte, dinámico y reconocible con un excelente diseño, joyas en movimiento, complementan la imagen ecléctica, representa el enigma del amor, del cosmos, el origen de la vida, el misterio de la inteligencia, del cerebro.

Sinfonía, la colección hace sentir el poder que otorga la naturaleza a través de gemas que antes de salir a la luz se nutrieron de la fuerza de millones de años energizando a quien las posea.

Amor Amor, “Solo con nacer ya me enseñaste a amar”, representa los hijos, niños engarzados en diamantes, zafiros rosa o azul. Lo mejor que le ha pasado a una mujer-madre

Energía, piezas alegóricas a la energía que emanan las Cataratas del Iguazú, esta colección recrea con infinita precisión e increíble movimiento el impresionante espectáculo de esta maravilla natural. Torrentes de agua convertida en diamantes inundando de luz cada pieza.

Patria, colección impulsada por pura pasión y estilo argentino, en celebración del 200 aniversario de la Declaración de la Independencia, la línea temática ha sido estudiada desde un significado simbólico.

Pasión Verde, la última presentada en el Museo Fortabat, Significado simbólico que refleja los verdes de las esmeraldas con la belleza de los campos argentinos. El campo argentino es un lienzo pintado con los infinitos colores de los verdes esmeraldas.

Sumergirse en estas colecciones es descubrir que llevan consigo una magia especial, desde el colorido de las piedras preciosas hasta la vibrante energía de los diamantes.

Sin duda se puede decir que están diseñadas para ser versátiles y adecuadas para cualquier ocasión. Ya sea que se busque un anillo elegante para una ocasión especial o en cambio un colgante discreto para el uso diario.

Rubi Rubi abraza la pasión no solo por el diseño, sino también por haber creado una marca inspiradora de joyería fina. La marca es sinónimo de lujo, integridad, elegancia y diseño de vanguardia.

La belleza de las colecciones trasciende generaciones. El estilo característico de Rubi Rubi es crear diseño y elegancia atemporal inspirada en los sueños, piezas elegantes y sofisticadas.

Emoción y amor por nuestra tierra, es lo que se ha tratado de transmitir a través de todas las colecciones Rubi Rubi.

