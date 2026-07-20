SANUS: LA SALUD NO SE ESPERA. SE CONSTRUYE

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¿Cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional de la medicina y el modelo preventivo que proponen?

La medicina ha logrado avances extraordinarios salvando millones de vidas. Nuestro propósito no es reemplazarla, sino complementarla. Hoy la ciencia nos permite actuar antes de que aparezca la enfermedad, comprendiendo mejor a cada persona y ayudándola a construir salud a través de decisiones personalizadas. Creemos que el futuro de la medicina no consiste solamente en tratar enfermedades, sino en preservar la salud durante toda la vida.

¿Cómo contribuyen la genética, la epigenética y los biomarcadores a ese objetivo?

La genética nos muestra con qué predisposiciones nacemos; la epigenética refleja cómo nuestro estilo de vida influye sobre ellas; y los biomarcadores revelan cómo está funcionando nuestro organismo hoy. Cuando esa información se interpreta de manera integrada, deja de ser un conjunto de estudios para convertirse en una guía que permite anticiparse, personalizar decisiones y cuidar la salud con mayor precisión.

¿Por qué los biomarcadores son una herramienta tan importante?

Porque nos permiten comprender el organismo antes de que aparezcan los síntomas. Más que buscar enfermedades, ayudan a identificar oportunidades de mejora y a medir cómo responde el cuerpo frente a cambios en la alimentación, la actividad física, el descanso o el manejo del estrés. Lo que se puede comprender también se puede mejorar.

¿Quiénes llegan hoy a SANUS?

Cada vez recibimos más personas que no esperan enfermarse para empezar a cuidarse. Deportistas, empresarios, familias y adultos mayores comparten un mismo objetivo: conocer mejor su cuerpo, tomar decisiones informadas y construir una vida más saludable. Es un cambio cultural donde las personas dejan de ser espectadoras para convertirse en protagonistas de su propia salud.

¿Qué mensaje les gustaría dejar a los lectores?

La salud es el recurso que hace posible disfrutar de todo lo demás. Cada decisión que tomamos hoy influye en cómo viviremos mañana. Nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar. Porque la salud no se espera. Se construye. Y cuando empezamos a construirla, empezamos también a vivir diferente.

Datos de Contacto

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Telefono: 3794 784280