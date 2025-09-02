Agustina Cherri no solo es una de las actrices más importantes de la televisión argentina. Además, es una de las influencias de estilo de vida saludable más seguidas en las redes sociales. Con su amor por la naturaleza y los momentos en familia, comenzó a compartir sus mejores recetas, que realiza acompañada de sus hijos o esposo. En las últimas horas, estuvo orgullosa del menor de ellos, Bono, ya que la acompañó en su primera receta del snack rico y saludable que eligen para todos los días.

La infalible receta de Agustina Cherri y su hijo, Bono: grisines de harina de garbanzo y semillas

Agustina Cherri y Bono Vera tiene una tierna relación de madre e hijo. En todo momento, ella busca protegerlo e incentivarlo a que viva sus más grandes aventuras alrededor del mundo. El pequeño acompaña a su mamá en diferentes viajes y actividades que ella realiza, incluso en la cocina. Es así como aprendió la importancia de la gastronomía y lo divertido que puede ser si lo haces con la mejor compañía. Juntos, decidieron mostrarle a los más de 2 millones de seguidores de la actriz el paso a paso de los grisines más saludables y ricos.

Ingredientes

Semillas diversas

Harina de garbanzo

Sal

Aceite

Agua

Preparación

Agustina Cherri realizó su propia receta de grisines, haciendo algunos cambios a la tradicional que todos conocen. Sorprendido, Bono vio que su mamá traía 3 tipos diferentes de semillas, y las mezcló dentro del bowl. Tras este paso, la actriz agregó la harina, la levadura seca y una pizca de sal, mientras que el pequeño seguía mezclando los ingredientes. Seguido a esto, le agregó un chorro de aceite y bastante agua. El hijo de Cherri y Vera siguió con su tarea, realizando una mezcla homogénea. Finalmente, amasaron juntos con las manos para obtener una masa lisa.

Mientras dejaban reposar la mezcla, Bono puso aceite en una fuente, donde se cocinarían los grisines. Agustina le enseñó al pequeño que debía hacer bastones con la masa, para luego colocarlos en la fuente. Sin embargo, él se encontró con un obstáculo, y es que no le salían los círculos del primer paso para poder darles forma. Es así como Cherri encontró la solución, y le dio un cuchillo sin filo para que vaya separando los bastones de la masa directamente. Para finalizar, los colocaron en el horno y disfrutaron cuando estuvieron listos.

"¡Bono hizo su primera receta de grisines de harina de garbanzo y semillas! ¡Nace un chef!", expresó Agustina Cherri, en el posteo de Instagram donde compartió el video. Los seguidores se enternecieron ante el nuevo cocinero, y destacaron la receta por ser saludable e infaltable en las mesas. La actriz y su hijo compartieron un momento en la cocina, donde el niño pudo conocer nuevas actividades y ella le enseñó la importancia de la salud en los alimentos.

A.E