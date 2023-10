CREDITO CARAS

Aquí encontraras una experiencia culinaria única, donde los sabores y aromas se combinan para elevar todos tus sentidos en un solo bocado.

Su compromiso con la cocina local y sostenible se refleja en cada uno de sus platos, que están cuidadosamente diseñados para sorprender a quienes los visitan.

Su carta es dinámica, los platos se describen en pizarras y los mismos van rotando para garantizar productos frescos.

Uno de los elementos más destacados de su propuesta gastronómica es el uso de flores, plantas y hongos silvestres.

Paula Baez fue quien ideo esta propuesta. Oriunda de la ciudad de la plata, a los 23 años decidió salir en busca de nuevos horizontes y así descubrió este paraíso patagónico.

Villa Traful la cautivo desde un principio por su tranquilidad y calidad de vida. A pesar de las

adversidades lucho por el sueño de tener su propio emprendimiento gastronómico y lo diseño desde cero.

“… la forma circular del negocio tiene que ver con lo energético y cada espacio fue

pensado en base a la filosofía del feng shui, el espacio al aire libre con fogón están pensados para experimentar en torno a la naturaleza…afirma...en cuanto a la carta me gusta incorporar algo "del bosque a la mesa" Silvestre no es un lugar donde simplemente pasas a comer...es una experiencia integral donde se saborean auténticos platos de montaña... creadora integral de esta propuesta culinaria es quien hoy con 42 años sale junto a su marido Maximiliano Gury y su pequeña hija de 5 años a identificar y recolectar distintas flores, plantas, frutos silvestres y variedad de hongos comestibles. ..." Es una forma de transmitir un preciado legado por el cuidado del medioambiente y concientizar de que en nuestros bosques podemos encontrar variedad de alimentos, aportando colores, sabores y esa delicadeza tan simple que transmite la naturaleza.

Truchas, ciervo, jabalí y pastas regionales son su especialidad, muchos de estos

platos fueron adaptados para ofrecerlos libres de gluten, además de deliciosas

opciones vegetarianas y veganas.

Una propuesta gastronómica fuera de lo común, que no solo transmite estos

sabores patagónicos, sino que además te reconecta con la naturaleza y el

bosque de villa Traful.

Contactos:

IG: @silvestre.villatraful

Email: [email protected]

Móvil: 294-4229078