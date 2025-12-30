El sugestivo mensaje de Ian Lucas que reavivó los rumores de romance con Evangelina Anderson: “Mi futura esposa”

Un breve mensaje en redes sociales volvió a encender una historia que, desde hace meses, se mueve entre gestos públicos, versiones cruzadas y desmentidas. Ian Lucas publicó en X una frase que no pasó desapercibida: “Mi futura esposa está pasando otro año nuevo sin mí”. Sin mencionar nombres, el posteo fue leído por los fanáticos de MasterChef Celebrity (Telefe) como una referencia directa a Evangelina Anderson.

Ian Lucas y el mensaje que volvió a encender las versiones de romance

El sugestivo posteo apareció mientras Ian Lucasdisfruta del verano en Punta del Este, donde comparte imágenes de descanso, mar y atardeceres. La frase, breve pero contundente, fue interpretada por muchos como una declaración velada y cargada de ironía. Más aún si se tiene en cuenta el historial de guiños públicos que el influencer le dedicó a Evangelina Anderson en los últimos meses. Una vez más, una sola línea alcanzó para reinstalar el tema entre los fanáticos del reality.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Los rumores entre Ian Lucas y Evangelina Anderson no son nuevos y vienen sumando capítulos desde hace tiempo. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando él le dejó comentarios con elogios en publicaciones de Instagram de ella, destacando su belleza con mensajes que muchos leyeron como algo más que un gesto de compañerismo. A eso se sumaron respuestas con emojis y likes cruzados que no pasaron desapercibidos para sus seguidores. Esas señales, breves pero públicos, fueron suficientes para que la especulación se instalara y volviera una y otra vez a la agenda mediática.

Evangelina Anderson y las coincidencias desde Punta del Este

Mientras Ian Lucas disfruta del verano, Evangelina Anderson también se encuentra en Punta del Este, según dejó ver en una historia que compartió en redes sociales este martes 30 de diciembre. Aun así, la modelo eligió mantener un perfil bajo y no mostró imágenes junto a él, lo que volvió a alimentar las especulaciones. La coincidencia geográfica, lejos de aclarar el vínculo, sumó una nueva capa de intriga a la historia. En ese contexto, el sugestivo mensaje de Ian cobró todavía más fuerza.

La publicación de Ian Lucas que alimenta los rumores de su relación con Evangelina Anderson

Por su parte, la bailarina evitó referirse directamente a Ian en entrevistas y publicaciones. Del lado de él, en cambio, el tono fue desde el comienzo más provocador, con frases sugerentes que nunca terminan de confirmar la historia, pero tampoco la descartan. El uso de la expresión “mi futura esposa” volvió a correr el límite entre la broma y la declaración. Por ahora, ambos comparten destino pero no escena. Entre idas y vueltas, piropos, desmentidas y mensajes sugestivos, la historia sigue sumando capítulos.