Sofi Mirotti presenta “Mentiras de Princesa”: un nuevo adelanto de su primer disco pop latino

CONTENT LIKE

“Bueno… SALIÓ Mentiras de Princesa (si nos habremos divertido haciendo esta canción)”, escribió Sofi en sus redes, reflejando el espíritu libre y auténtico que atraviesa toda su obra musical.

“Mentiras de Princesa” es una canción con ritmo, humor y mucha actitud. A través de una letra directa y un sonido pop moderno, Sofi transforma una historia personal —el momento en que dejó de creer en las mentiras de alguien que le hizo daño— en una declaración de independencia emocional. Es el punto del duelo donde ya no duele, donde se canta fuerte y se sigue adelante con estilo.

“Esta canción nació entre risas, charlas y anécdotas que todas tenemos. Quise hacer algo que sonara divertido, empoderado y con un toque de ironía. Mentiras de Princesa es para cantarla a los gritos, dedicarla, bailarla… y soltar”, cuenta Sofi sobre el proceso creativo.

El tema forma parte de un proyecto profundamente personal: su primer disco, inspirado en una relación marcada por la manipulación, las infidelidades y las mentiras. Cada canción representa una etapa del duelo que vivió Sofi, desde el dolor y la confusión hasta la libertad y la reconstrucción personal.

Canciones como “Treinta” y “Qué gran actor” ya anticiparon este universo emocional, mostrando distintas facetas de esa historia. Con este nuevo lanzamiento, Sofi da un paso más en su proceso artístico y personal, demostrando que del dolor también pueden nacer canciones poderosas.

Con influencias que van desde Aitana hasta Mafalda Cardenal, Sofía Mirotti se posiciona como una voz fresca dentro de la nueva generación del pop argentino. Desde Mendoza, construye una carrera que crece con cada tema, mostrando que el talento local puede brillar a nivel nacional e internacional.

“Este disco es muy especial para mí. Cada tema tiene una parte de mi historia, de lo que viví o sentí en distintos momentos. Mentiras de Princesa representa ese lado más divertido, más irónico, que también forma parte de mí”, explica Sofi.

Además del lanzamiento de su nuevo single, la artista se encuentra trabajando en los próximos cortes que integrarán el disco, junto con una serie de contenidos audiovisuales que acompañarán su universo musical.

“Mentiras de Princesa” ya está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer y Amazon Music, entre otras.

Escuchala, agregala a tu playlist favorita y compartila con quienes también aprendieron a reírse de las mentiras.

Seguí a @sofimirotti en redes para no perderte sus próximos lanzamientos, videos y novedades.