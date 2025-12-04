La decisión de Wanda Nara sobre Martín Migueles y sus hijas que anticipa un nuevo escándalo con Mauro Icardi

Cuando parecía que Wanda Nara y Mauro Icardi estaban intentando reconstruir una convivencia pacífica de cara a las fiestas, una nueva decisión volvió a romper la tregua. En los últimos días trascendió que la empresaria inscribió a su novio, Martín Migueles, como adulto responsable en el colegio al que asisten sus hijas menores, un movimiento que sorprendió a todos.

Wanda Nara y Martín Migueles

La noticia fue revelada en A la Tarde, donde señalaron que Martín Migueles no solo quedó autorizado a retirarlas del establecimiento, sino que ya lo ha hecho en otras oportunidades. El dato tomó fuerza porque sucede en paralelo a un nuevo frente judicial iniciado por Mauro Icardi, generando un escenario inestable y anticipando un capítulo más en la extensa disputa parental.

Martín Migueles como responsable de las hijas de Mauro Icardi

Fue un panelista del ciclo de A la Tarde quien encendió la alerta: “El novio de Wanda Nara, Martín Migueles, fue inscrito en el colegio de las niñas como adulto responsable. Está autorizado a llevarse a las niñas, de hecho ya lo hizo en otras oportunidades”. La información cayó como una bomba porque, según recordó el mismo panelista, Mauro Icardi había presentado tiempo atrás una queja judicial luego de que Migueles le apoyara la mano en la espalda a una de las niñas.

“Primero le pido a la televisión en Turquía que corte el cable para que Mauro Icardi no se entere de esto”, lanzó irónico el periodista, anticipando el enojo que podría desatarse cuando el jugador tome conocimiento de esta nueva autorización. El vínculo entre Migueles y las niñas se volvió un punto sensible para Mauro Icardi, especialmente porque el contacto no siempre ocurre en presencia de Wanda.

La denuncia de Mauro Icardi por la exposición de sus hijas

Mientras tanto, la relación entre la expareja ya estaba tensa por una denuncia reciente que Mauro Icardi presentó contra Wanda Nara. Según informó Guido Záffora, el futbolista sostiene que las niñas habrían sido expuestas a un show para adultos de Martín Cirio, contradiciendo la versión del entorno de la empresaria, que insiste en que las menores permanecieron en camarines alejados del público.

Wanda Nara | Mauro Icardi

La denuncia de Mauro Icardi incluye fotos y registros incorporados al expediente, donde se mostraría que las niñas estuvieron en la sala durante el espectáculo. La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, remarcó que “el reclamo no está dirigido al artista, sino a la exposición de menores en un contexto que no correspondía”. También señaló que en el material presentado se escuchan “insultos hacia el propio Icardi”, lo que suma otro motivo de preocupación.