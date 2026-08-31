“Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado”: La palabra del diseñador John Galliano antes de cancelar su exposición

El mundo de la moda vive un momento de sorpresa tras la decisión de John Galliano de cancelar la exposición prevista para inaugurar la Met Gala 2027, un evento que se iba a centrar en su obra. Así lo comunicó el propio diseñador en un extenso texto en su cuenta de Instagram que fue replicado por el Museo Metropolitano de Arte de New York.

John Galliano confirmó lo que ya era un secreto a voces sobre su renuncia a la Met Gala

John Galliano estuvo en la cúspide de la moda, en su mejor momento y era un diseñador respetado por sus pares por años. Sin embargo, en el 2011 se viralizó un vídeo que lo mostró en estado de ebriedad realizando comentarios racistas y antisemitas en un bar que provocaron un impacto devastador para su carrera. El episodio le costó su puesto en Dior, una condena con un pago de 6.000 euros y años apartado de la industria. Si bien en el 2014 retomó su carrera, siempre su presencia fue polémica hasta salpicar la Met Gala.

John Galliano en su desfile//Facebook

Durante el lunes 31 de agosto, el diseñador cambió su cuenta de Instagram de forma radical, borró todos los post y publicó un único mensaje para anunciar su retiro de la exposición a la Met Gala, tras semanas de polémica y críticas por el homenaje que se iba a recorrer la obra del modisto. En esa publicación, Galliano compartió una sencilla imagen con texto en negro sobre fondo blanco, expresando su agradecimiento al Museo Metropolitano y a sus responsables, pero también su profunda tristeza por no poder continuar con el proyecto.

“Tras mucha reflexión y tras hablar con las personas implicadas, he decidido con gran tristeza, que lo mejor para la exposición es que no se celebre en este momento”, escribió el modisto de 65 años y continuó: "Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el daño causado por mis palabras en el pasado, en particular el dolor que causé a las comunidades judía y asiática y aún siento un profundo arrepentimiento”.

Comunicado de John Galliano renunciando a la exposición de la Met Gala//Instagram

John Galliano explicó que no quería una discusión o una polémica en la Met Gala y por tal motivo dio un paso al costado. “No quiero que el debate que me rodea coloque al Met en una posición difícil ni que distraiga del notable trabajo del Costume Institute”, manifestó y agradeció a los organizadores: “Estoy profundamente agradecido al Museo Metropolitano de Nueva York y, particularmente, a Andrew Bolton y Anna Wintour, por el extraordinario honor de proponer una exposición dedicada a mi trabajo. Que una institución a la que he admirado toda mi vida haya tenido en cuenta mi trayectoria creativa me ha conmovido más de lo que puedo expresar con palabras. Siempre estaré agradecido por la confianza, la atención y la erudición que Max, Andrew, Anna y todo el equipo del Met han aportado a este proyecto”.

Las polémicas que generó el anunció de la exposición de John Galliano en la Met Gala

Por su parte, Max Hollein, director del Museo Metropolitano, ha declarado que el museo no tolera ningún tipo de prejuicio ni discriminación, y que mantiene un diálogo abierto con las comunidades afectadas. La tensión en torno a la exposición en la Met Gala surgió en medio de una serie de presiones externas. Líderes judíos en Nueva York y en otros lugares expresaron su rechazo a que John Galliano fuera honrado con una muestra, considerando que su pasado antisemita no podía ser ignorado.

Además, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, calificó la decisión del Museo Metropolitano de arte de "un grave error" y exhortó a reconsiderar la exposición, recordando que las instituciones culturales deben ser ejemplo de valores de tolerancia y respeto.

John Galliano//Facebook

La polémica de la exposición de John Galliano ha llegado incluso a afectar la tradición anual de la Met Gala, uno de los eventos más mediáticos del calendario de la moda. Según reportes del periódico The New York Times, algunos donantes y miembros de la junta han amenazado con retirar sus contribuciones si la exposición seguía adelante. La tensión ha llevado a que la fecha de la próxima Gala podría ser modificada o incluso cancelada, en un intento del museo por evitar un escándalo mayor.