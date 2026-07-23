Victoria Racca: de la crisis de identidad al propósito, un camino hacia la autenticidad a través del coaching

Victoria Racca, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?
Llegué al coaching ontológico por necesidad propia. Llevaba una década en psicoanálisis — que me ayudó a entender de dónde venían mis patrones — pero necesité algo más: no solo saber de dónde venía, sino hacia dónde iba. Esa pregunta se aceleró cuando emigré a España y atravesé una crisis de identidad profunda. Sentía que tenía que elegir una sola cosa para ganarme la vida y que mi creatividad era un lujo que no me iba a dar de comer. Hasta que toqué fondo y decidí parar. Meterme para adentro para encontrar claridad. Una coach me ayudó a entender quién estaba siendo y hacia dónde quería ir. Terminé consiguiendo el trabajo que quería, potenciando mi personalidad y reconociendo mi autenticidad. Esa experiencia fue tan reveladora que quise que otros también pudieran vivirla. Me anoté a estudiar. El resto fue consecuencia natural.
¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?
Trabajo con procesos individuales de varias sesiones, definidos en la primera entrevista según lo que cada persona necesita. Me especializo en coaching vocacional y acompaño procesos de reinvención profesional, cambios de carrera, emprendimiento, adolescentes y personas en etapa de jubilación. Próximamente sumo talleres grupales online. Para un primer acercamiento, tengo recursos gratuitos — ebooks y videos en YouTube con técnicas de autoconocimiento.
¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?
Mi recorrido. Viví en Argentina, España, Alemania e Italia; eso me dio una lectura de personas y culturas que no se aprende en ningún libro. Trabajé en empresas multiculturales, estudié psicología, administración, marketing, neuromarketing y astrología. Soy miembro activa de la ICF — International Coaching Federation — lo que me da un marco ético reconocido internacionalmente. Pero lo que más me diferencia es algo más profundo: yo fui esa persona que creyó que tenía que elegir un solo camino — de hecho, tengo un podcast llamado Hay otro camino. Que ser multipotencial era un defecto. Cargué con esas creencias limitantes mucho tiempo.
Actualmente acompaño a personas que buscan propósito y claridad, que sienten que tienen que elegir entre medicina y astrología, entre negocios y espiritualidad. Lo primero que hacemos es desarmar esa creencia desde el autoconocimiento y la autenticidad: no hay un camino correcto. Hay un camino tuyo.
¿Cómo te proyectas de cara al mediano plazo?
Me gusta sorprenderme y ver adónde me lleva el camino — algo que aprendí después de años de querer controlarlo todo. Me veo en talleres grupales online, encuentros presenciales en distintas ciudades, y escribiendo un libro. Tengo muchas historias adentro. Es momento de contarlas.
Datos de contacto:
Web: www.victoriaracca.com
email: [email protected]
Teléfono: +34 635 316 069
Redes Sociales:
Instagram: https://www.instagram.com/victoria.racca/
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Fotos: Giuliana Gamarra / @phgiuligamarra