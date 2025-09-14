Mercado Ruffiano: La esencia italiana en el oeste argentino

CONTENTRESTO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de la marca?

Ruffiano nació en un momento difícil: la pandemia. Pero en vez de frenar, decidimos soñar en grande. Imaginamos un espacio que no existía en el oeste: un lugar con alma italiana, donde la gente pudiera vivir experiencias diferentes bajo un mismo techo. Así empezó este desafío, que sabemos que es grande porque instalar un concepto no es fácil, pero estamos confiados.

¿Qué es Mercado Ruffiano?

Ruffiano es mucho más que un restaurante: Es un mercado gastronómico con esencia italiana, y eso se refleja en nuestra especialidad: la pizza y la pasta.

Somos amigos del chef Martiniano Molina, quien nos ayudó a diseñar la carta y a seleccionar los mejores productos. Cada tanto nos visita, y siempre es un placer escuchar sus consejos.

De lunes a viernes al mediodía ofrecemos un menú ejecutivo pensado para quienes trabajan o viven en la zona. Los viernes y sábados por la noche llega nuestro formato de pizza libre, con masa fermentada durante 48 horas y productos de primera calidad: siete variedades a $15.000 por persona. Una propuesta que, por calidad y precio, no tiene comparación. Y los domingos, las protagonistas son nuestras pastas caseras, siempre acompañadas de promociones especiales.

Además, otra de nuestras grandes fortalezas es la amplitud del espacio: con tres pisos, Ruffiano es ideal para eventos. Cumpleaños, reuniones familiares o encuentros corporativos; cada semana recibimos grupos que eligen festejar con nosotros.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Nuestro sueño es simple: que la gente sienta a Ruffiano como propio. Que cada visita se convierta en una hermosa experiencia. Vamos a crecer, claro, pero siempre fieles a la esencia que nos trajo hasta acá.

Ya hay propuestas para abrir nuevos locales y explorar otros destinos, pero toda nuestra energía hoy está puesta en ofrecer la mejor experiencia en nuestra casa.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

En el oeste no hay nada igual. Ruffiano no es solo comida: es un concepto, un espacio distinto que combina tradición, buena energía, calidad y calidez. Eso es lo que nos hace únicos.

Si empezaran de nuevo, ¿qué harían diferente?

Cambiaria cosas, pero lo importante fue animarse. Aprendimos que todo se mejora escuchando a la gente. Ellos marcan el camino; nosotros ponemos la pasión.

Datos de contacto:

Reservas: WhatsApp 11-2-303-4619

Instagram: @mercadoruffiano