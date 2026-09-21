Moka Café: café de especialidad con una identidad fuera de lo tradicional

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Moka nació como un emprendimiento familiar con la intención de crear una cafetería de especialidad diferente. El punto de partida para construir su identidad llegó de la mano de la fórmula química de la cafeína, que sirvió de inspiración para desarrollar el logo y todo el universo conceptual de la marca.

El diseño del espacio también fue parte de ese proceso. Desde su mirada como arquitecto, uno de sus fundadores trabajó junto a su hermano en una estética que se alejara de los códigos tradicionales de una cafetería. Así surgieron conceptos vinculados con el laboratorio, las “Dosis” y las fórmulas, elementos que hoy forman parte de la identidad de Moka.

Un laboratorio alrededor del café

La propuesta fue pensada desde el comienzo como un espacio de café de especialidad con una identidad propia y reconocible. Su formato 100% take away acompaña esa idea: los clientes llegan, hacen su pedido, reciben su “dosis” y continúan con su día bajo el concepto de “la dosis perfecta de energía”.

Con el tiempo, Moka fue evolucionando a partir de la experiencia cotidiana y del vínculo con quienes eligen la marca. A su propuesta inicial de café de especialidad se sumaron nuevas bebidas, cookies artesanales, productos y Club Moka.

Cada incorporación mantiene una misma filosofía: probar, escuchar, aprender y mejorar. El objetivo es encontrar nuevas maneras de ofrecer una experiencia diferente alrededor del café sin perder la esencia que dio origen al proyecto.

Más productos, experiencias y comunidad

De cara al futuro, el desafío es continuar creciendo de manera sostenible y conservar la identidad de la marca. Entre los próximos pasos se encuentran el desarrollo de nuevas líneas de productos, café en grano, experiencias vinculadas con el café y nuevas posibilidades de producción.

A largo plazo, Moka busca trascender el concepto de una cafetería convencional para construir un universo propio de productos, experiencias y comunidad alrededor del café de especialidad.

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