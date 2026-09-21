Chaijana: la primera chaijaná de Asia Central en Buenos Aires

CONTENT CARAS RESTO

¿Cómo comenzó su carrera profesional?

Hace un año, abrimos la primera casa de té en Latinoamérica. Este concepto único ofrece cocina halal de todo el espacio postsoviético, además de cachimbas, y está abierto casi las 24 horas, incluso en días festivos. Es un restaurante ideal para casi cualquier ocasión, donde siempre se disfruta de una experiencia maravillosa y deliciosa: desde un almuerzo de negocios o familiar hasta una presentación, boda, evento corporativo, fiesta o cumpleaños. Su singularidad reside en sus múltiples salones temáticos y transformables, y en su deliciosa cocina a precios accesibles.



¿Qué servicios ofrecen?

Abrimos de 11:00 a 2:00 de la madrugada y ofrecemos desde desayunos con syrniki, blinis con caviar y shakshuka hasta catas y experiencias gastronómicas con reconocidos chefs con estrellas Michelin, y fiestas que duran toda la noche. Este formato aún es relativamente nuevo en Latinoamérica. El chef de la casa de té, Dmitry Kaplin, vivió cuatro años en León, Francia. Estudié alta cocina, el arte de la fermentación y los poliaromáticos, y me fascinó la gastrobotánica. El arte de la fermentación tiene profundas raíces en la historia de la cocina rusa y centroasiática.





¿Cómo se ven a mediano plazo?

Esperamos transmitir a los argentinos el concepto del restaurante, donde la generosa hospitalidad oriental cambia de forma según la hora del día, pero siempre recibe a los comensales con calidez. Queremos convertirnos en una cadena de restaurantes con sucursales en Puerto Madero, Bariloche, Cafayate, y luego en Brasil y otros países latinoamericanos.



¿Qué los diferencia de la competencia?

Nuestro formato: siempre pueden venir, siempre estamos abiertos, y con nosotros pueden vivir una nueva experiencia gastronómica de cocina postsoviética y hospitalidad oriental.





Chaijana

Restaurante de alta cocina oriental | halal | narguile

Bonpland 1965, Palermo, CABA

Dom-Jue a 11-23hs Vie-Sub a 11-02hs

+54 11 30537933