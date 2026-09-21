La Quesería: pastas caseras y sabores de campo en un edificio con más de un siglo de historia

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La historia de La Quesería está estrechamente ligada al edificio que la alberga. Construido en 1909, allí funcionó una antigua fábrica en la que nació el queso tipo Chubut. En aquellos años, los habitantes de la zona acercaban la leche en carretas y en el establecimiento se elaboraban distintos tipos de quesos.

Con el paso del tiempo, la fábrica entró en declive y finalmente cerró. Años más tarde, el espacio funcionó como restaurante hasta que, después de la pandemia, volvió a quedar sin actividad. Hace cuatro años surgió entonces la decisión de reabrirlo, con el objetivo de darle continuidad a su historia, evitar que se perdiera y generar una fuente de empleo.

Una propuesta gastronómica entre pastas caseras y naturaleza

Ubicada en una zona de chacras, a cuatro kilómetros de Dolavon, La Quesería busca combinar el valor histórico del edificio con la calidez de un restaurante familiar y de campo.

Su propuesta gastronómica se concentra especialmente en las pastas caseras y los platos abundantes. Entre sus preparaciones características se encuentran los ñoquis rellenos y los sorrentinos de cordero ahumado, dos opciones que forman parte de la identidad que el restaurante fue construyendo con el tiempo.

El entorno también ocupa un lugar central. Alejado de la dinámica de un restaurante de centro, el establecimiento está rodeado de naturaleza y propone una experiencia tranquila, atravesada por el paisaje de chacras y la historia del edificio.

La evolución del proyecto fue orgánica. Desde la reapertura se realizaron cambios de manera gradual, procurando no alterar los aspectos históricos del lugar. Al mismo tiempo, el equipo fue profundizando su trabajo en el mundo de las pastas y perfeccionando su propuesta gastronómica.

Con el acompañamiento de la familia y de la antigua propietaria, el restaurante fue creciendo principalmente a partir del boca en boca, mientras conserva la esencia que impulsó su recuperación.

Poner en valor el pasado y proyectar el futuro

Los próximos pasos de La Quesería apuntan a continuar poniendo en valor tanto el edificio como el predio de chacra, especialmente de cara a las temporadas de verano. La intención es sumar comodidades sin perder el carácter histórico que distingue al espacio.

A futuro, el proyecto busca consolidarse como una parada entre Gaiman y Dolavon, no solamente desde la gastronomía, sino también como un punto turístico donde pueda transmitirse la historia del queso tipo Chubut y de los pioneros del valle.

El desafío será seguir creciendo mientras se mantienen dos rasgos que acompañaron a La Quesería desde su reapertura: la tranquilidad del entorno y el espíritu casero de su cocina.

CONTACTO

Teléfono para reservas: 2804705471

Instagram: laqueseriadolavon_

Facebook: la antigua queseria

Chacra 262 Dolavon- Chubut