Andrea Ghidone: “Trabajaba toda la semana como encargada y los fines de semana hacía teatro”

Andrea Ghidone recordó los comienzos de su historia, marcados por el esfuerzo, la vocación y el deseo de dedicarse al arte. Llegó a la Argentina con la convicción de transformar su pasión en un modo de vida, aunque el camino no fuera sencillo. En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, evocó aquellos años en los que el teatro era su refugio y su motor. “Trabajaba de lunes a viernes como encargada de un departamento físico muy grande y los fines de semana hacía teatro, casi por amor al arte”.

Por entonces también estudiaba Ciencias Económicas y mantenía una vida agitada, marcada por la curiosidad y la energía. “Una sola cosa para mí no era suficiente, siempre había tres o cuatro”. Esa multiplicidad de intereses fue su motor durante años. Andrea sentía que, para alcanzar la plenitud, debía entregarse a todo lo que la apasionaba, sin medir el cansancio ni las horas.

Andrea Ghidone y Héctor Maugeri

Andrea Ghidone y la búsqueda de una vida con sentido

Con el paso del tiempo, comprendió que la estabilidad no siempre trae felicidad. “En Uruguay es complejo vivir del arte, y a mí eso me preocupaba: cómo pasar de ser artista a ser empresaria”. Sin embargo, su cuerpo comenzó a enviarle señales de agotamiento. “El cuerpo también me lo empezó a decir, porque me sentía mal, me empezaba a enfermar”, reconoció.

Esa tensión entre la razón y el deseo la llevó a tomar una decisión definitiva. “Era el deseo de querer ser algo que no iba a ser, que nunca me iba a hacer sentir realizada”, reflexiona hoy. Entendió que la verdadera coherencia estaba en seguir su vocación, aunque el entorno esperara otra cosa. El arte, más que una elección profesional, se volvió una necesidad vital, el pulso que le devolvía la alegría y el sentido.

Andrea Ghidone en +CARAS

Andrea Ghidone y su paso por Economía

Andrea Ghidone cursó tres años de Economía antes de aceptar que su destino no estaba entre números, sino entre luces y tablas. “Sentía que era eso o morir”, confiesa sin dramatismo, pero con una honestidad que conmueve. La coherencia entre su cuerpo, su mente y su movimiento se volvió su brújula. Lo que antes parecía un sueño imposible terminó transformándose en su manera de vivir y de expresarse.

Esa determinación la acompañó al cruzar el Río de la Plata y construir una carrera artística en la Argentina. Con trabajo, disciplina y una profunda entrega, logró convertir la incertidumbre en oportunidad. Andrea Ghidone es, hoy, el reflejo de una mujer que apostó por su vocación aun cuando todo indicaba lo contrario. Su historia recuerda que el éxito comienza el día en que uno se anima a ser fiel a sí mismo.