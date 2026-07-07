Aníbal Pachano defendió a Flor Peña por el caso del padre de Lionel Messi

En una entrevista exclusiva con Marcelo Polino para Caras Glam, Aníbal Pachano se metió en la polémica del momento y salió en defensa de Florencia Peña tras la polémica generada por la fake news sobre Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. En este marco, el coreógrafo agregó una visión cercana y personal, ya que conoce a la actriz y destacó aspectos positivos de su personalidad y trayectoria.

Aníbal Pachano//Caras TV

Aníbal Pachano se pronunció sobre la falsa noticia de Flor Peña sobre el padre de Lionel Messi

La falsa noticia que dio Flor Peña sobre el papá de Lionel Messi en Luzu TV, generó opiniones divididas y todavía siguen las controversias. En este sentido, Aníbal Pachano se pronunció sobre el hecho en su visita a Caras Glam. Durante la charla con Marcelo Polino, el ícono coreógrafo consideró que, si bien la actriz cometió un error, su actitud posterior mereció reconocimiento. “Yo creo que se equivocó y pidió disculpas, pero se equivocó. Se equivocó en lo de en la forma”.

Aníbal Pachano//Caras TV

“Lo dijo de una manera como que bueno, una cosa más. Y bueno, te tenés que hacer cargo, es una mina grande, es una mina inteligente”, justificó y agregó: “Yo la adoro, porque me parece que es una piba que se ha jugado por su pensamiento y está y es valedero”, afirmó el artista durante el diálogo.

El coreógrafo resaltó la coherencia de Peña con su forma de pensar y valoró que se mantenga firme en sus convicciones, incluso si estas generan controversia. “Florencia es coherente, en eso ella tiene su pensamiento y es coherente con su pensamiento, no como otros”, subrayó.

La divertida anécdota de Aníbal Pachano con Marcelo Polino y Flor Peña

También, durante el diálogo entre Marcelo Polino y Aníbal Pachano recordaron una anécdota divertida que compartieron con Florencia Peña en el casamiento de Pampita. Ambos, entre risas rememoraron la fiesta y revelaron algo que vivieron los tres juntos en la celebración.

Aníbal Pachano brindando con Marcelo Polino en Caras Glam//Caras TV

“Un casamiento fastidioso. Estábamos apretados. Me acuerdo que nos cruzábamos con Valeria Mazza y con Gravier y no sé qué, no sé cuánto y de golpe se empezó, se empezó a clarear, a clarear y se empezó a ir la gente y nosotros fuimos los últimos en irnos”, relató.

“Me acuerdo que se nos enterraban los taquitos. Había como algo para refrescarnos, que sé yo, y teníamos los pelos así para... Es la manera de refrescarnos”, contó con humor Aníbal Pachano, señalando que estaban al lado de un aparato que generaba viento. Con esta anécdota el coreógrafo dejó en claro su buen vínculo con Flor Peña.