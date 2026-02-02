Sofía Pachano dejó a su hijo a cuidado de Anibal Pachano y el momento enterneció a todos

La familia Pachano vive uno de sus momentos más felices tras la llegada de Vito, el primer hijo de Sofía Pachano, y nieto de Aníbal. La felicidad de todos los miembros se transmite en redes sociales, con diversos contenidos que transmiten esta nueva etapa en la vida de todos. Lo cierto es que luego de un "reclamo" por parte del artista para ver más al bebé, vivió un importante momento familiar.

Aníbal Pachano y la tarde con su nieto

El 20 de enero, Sofía Pachano y Santiago Ramundo se convirtieron en padres con la llegada de Vito. Desde entonces, la joven reanudó su actividad en redes sociales, donde retrata cómo vive esta nueva etapa de su vida. Pero también, la vida de Aníbal Pachano cambió y en los últimos días se había mostrado molesto por no estar cerca del pequeño, tanto como quisiera.

“Lo vi dos veces nada más. Porque estamos en la semana, los papás se tienen que ocupar del niño”, explicó el artista, invitado en La cocina rebelde (eltrece). Además, explicó que su hija se estaba adaptando a su nueva vida. Luego de estas palabras, fue la propia Sofía quien mostró en Instagram que ya tenía "niñero", pero en realidad fue que su padre estuvo compartiendo el día con ella, y su pequeño bebé.

Para la ocasión, la también cocinera, preparó un menú clásico y lo hizo con la gran ayuda de su padre, quien cuidó a Vito mientras ella realizó la preparación de una ricotta casera. Sofía mostró el procedimiento mientras, por momentos, interactuaba con su padre, quien tenía en brazos a su nieto, y en diversas ocasiones mencionó que el pequeño había evacuado, lo que dio pie para chistes entre padre e hija.

Lo cierto es que una vez que la actriz terminó su preparación, que la combinó con una tostada, hojas verdes y especias, procedió a que su comensal la disfrutara, pero se encontró con una sorpresa: Aníbal estaba junto a Vito, conformando una postal que llenó de ternura a todos, compartiendo la tarde de siesta.

Sofía Pachano no dudó en fotografiar el momento y compartirlo con sus seguidores para mostrar la tierna escena con la que se encontró. "Un éxito el niño que contratamos", bromeó. De esta forma, la familia se mostró muy unida compartiendo la tarde de domingo, con comida, siestas y mucha complicidad.