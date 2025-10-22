Carolina Papaleo: “No quería ser actriz, estudié teatro recién en el secundario”

Carolina Papaleo compartió una faceta poco conocida de sus inicios en la actuación. En entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS, la artista reveló que durante su infancia no tenía la intención de dedicarse al mundo artístico, a pesar de haber nacido en una familia donde el teatro y la televisión eran parte de la vida cotidiana.

“La paraban tanto a mi mamá y la saludaban, había tanta demanda del público, que cuando me preguntaban si iba a hacer lo mismo que ella, yo decía: ‘No’”, recordó entre risas. “Pasé por todo: primero dije zapatera pero lo único que hice fue La zapatera prodigiosa en una adaptación para chicos, después maestra, psicóloga… cualquier profesión menos actriz”, afirmó la artista.

Carolina Papaleo y el descubrimiento del teatro

El destino, sin embargo, la tenía preparada para otro camino para Carolina Papaleo. “Mi vieja puso una escuela de teatro que después creció mucho, empezó a tener profesores y un montón de disciplinas además de teatro. Empecé a estudiar ahí, justo cuando estaba en la mitad del secundario”, contó.

Aquel ingreso marcó el punto de inflexión: “Me dijeron que podía hacer lo que quisiera, pero que al colegio tenía que ir sí o sí”. Así, lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en una vocación. Desde entonces, la actriz no se detuvo y consolidó una carrera que hoy la ubica entre las figuras más queridas del espectáculo argentino.

Carolina Papaleo sobre el personaje que cambió su vida

Con una agenda repleta de trabajo, Carolina Papaleo se destacó en producciones emblemáticas. “En ese momento hacía una novela protagonizada por Raúl Taibo y Grecia Colmenares en Canal 9, y al mismo tiempo corría a Canal 13 a grabar Vínculos 2. Tenía trabajo full time”, relató.

La actriz recuerda especialmente su paso por aquel ciclo de Vínculos, donde interpretó a la hija de Silvia Montanari, compartiendo elenco con Pepe Monje y Arturo Puig. “Mi personaje era adolescente y tenía sus conflictos típicos. Pero un día la productora me dijo que en el próximo capítulo mi personaje se cruzaba con el de Arturo… que iba a ser la pareja de mi mamá en la ficción. Y ahí empezaba un romance… ¡Escándalo total!”, recordó.

Aunque en sus comienzos soñaba con cualquier otra profesión, la artista terminó abrazando la actuación con pasión y dedicación. “No lo busqué, la vida me llevó a esto. Pero hoy no podría imaginarme haciendo otra cosa”, aseguró.

Con el talento heredado de Irma Roy y una carrera que abarca teatro, cine y televisión, Carolina Papaleo sigue demostrando que, aunque al principio se resistía a ser actriz, el destino tenía otros planes. “Decía que no quería ser actriz… y terminé encontrando en la actuación mi lugar en el mundo”, concluyó en +CARAS.