No todo es fútbol: el lujoso emprendimiento hotelero de Lionel Messi en Europa

Lionel Messi amplió su horizonte más allá del deporte con un proyecto que refleja su interés por el mundo empresarial. Con una cadena de hoteles en destinos como España y Andorra, el jugador argentino consolidó MiM Hotels, una propuesta que combina diseño, confort y servicios exclusivos, mostrando cómo su nombre se vincula a iniciativas que trascienden el campo de juego y se integran al turismo de lujo. Cada establecimiento fue pensado para ofrecer experiencias completas, con detalles que refuerzan la identidad de la marca.

Los hoteles de Lionel Messi en España y Andorra: Lujo, exclusividad y diseño

Lionel Messi desarrolló un emprendimiento que lo posiciona en un sector distinto al de su carrera deportiva. A través de seis hoteles distribuidos en ciudades y regiones turísticas de Europa, el futbolista argentino construyó una marca que ofrece experiencias de alto nivel, con espacios modernos, servicios completos y una propuesta pensada para quienes buscan disfrutar de destinos reconocidos con todas las comodidades. La iniciativa se consolidó como parte de su visión empresarial, integrando diseño contemporáneo y servicios exclusivos.

Hoteles MiM de Lionel Messi

Con una cadena de hoteles de lujo en España y Andorra, el astro argentino consolidó un emprendimiento que combina diseño, confort y exclusividad. Se trata de distintos establecimientos que forman parte de la marca MiM Hotels, cada uno con características particulares que lo convierten en una propuesta atractiva para quienes buscan experiencias únicas en destinos de primer nivel.

El primero de los hoteles de la marca de Lionel Messi, que son operados por Meliá Hotels, se encuentra en Sitges, un lugar emblemático de la costa catalana. La fachada de este hotel se distingue por su arquitectura moderna y por ofrecer servicios de spa, terrazas con vistas al mar y habitaciones diseñadas para el descanso. La propuesta se completa con espacios gastronómicos que priorizan la cocina mediterránea, convirtiéndolo en un punto de referencia para quienes visitan la región.

Hoteles MiM de Lionel Messi

Otro de los establecimientos está ubicado en Ibiza, destino reconocido por su vida nocturna y playas. El hotel combina lujo y estilo contemporáneo, con suites amplias y terrazas privadas. Además, cuenta con piscina, spa y un restaurante que ofrece productos locales. En Mallorca, también apostó por un hotel que se integra al paisaje de la isla. El diseño se caracteriza por líneas modernas y espacios abiertos, con habitaciones que ofrecen vistas privilegiadas. Además, el complejo cuenta con amenities de lujo como gimnasio y propuestas únicas.

El emprendimiento hotelero de Lionel Messi que marca presencia en España y Andorra

La expansión de la marca de Lionel Messi también llegó a Andorra, donde se inauguró un hotel que combina lujo y naturaleza. Ubicado en un entorno montañoso, el establecimiento ofrece spa, piscina climatizada y habitaciones con vistas a los Pirineos. La propuesta busca atraer tanto a turistas como a quienes disfrutan de deportes de invierno, consolidando la presencia de la cadena en un destino diferente.

Hoteles MiM de Lionel Messi

No puede faltar Barcelona, una ciudad que para el astro argentino siempre será su segunda casa. La cadena de MiM Hotels cuenta con un hotel que se destaca por su ubicación estratégica y su diseño urbano. Con habitaciones modernas, terrazas y espacios comunes pensados para el confort, el establecimiento ofrece una experiencia cosmopolita. El spa y el restaurante completan la propuesta, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes visitan la ciudad.

La lista se completa con el hotel de Baqueira, situado en una de las estaciones de esquí más reconocidas de España. Allí, el complejo ofrece servicios exclusivos para los amantes de la nieve, con amenities exclusivos y habitaciones diseñadas para el descanso después de una jornada en la montaña. Este emprendimiento refuerza la diversidad de la cadena, que se adapta a distintos perfiles de turistas. Cada uno de los seis hoteles de la marca MiM Hotels, de Lionel Messi, refleja una apuesta por la calidad y el diseño.

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Lionel Messi, además de su trayectoria en el fútbol, desarrolló un proyecto empresarial que se expande en Europa con seis hoteles de lujo en España y Andorra. Cada establecimiento tiene características propias que lo convierten en una opción destacada para quienes buscan exclusividad y confort. Con esta iniciativa, el jugador argentino demuestra que su nombre también se asocia a emprendimientos que combinan innovación y calidad.

VDV