La contundente respuesta de Evangelina Anderson a los rumores de romance con Maxi Kilates

Desde que confirmó su separación de Martín Demichelis tras 17 años de relación, Evangelina Anderson quedó en el centro de la escena mediática. A partir de entonces, cualquier interacción televisiva con alguna figura masculina despertaba rumores sobre posibles romances.

Evangelina Anderson e Ian Lucas

En ese contexto, la modelo fue relacionada primero con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity, y más recientemente con Maxi Kilates, el cantante de 18 Kilates. Sin embargo, lejos de alimentar las especulaciones, Evangelina Anderson eligió responder de manera sutil pero contundente, marcando distancia de cualquier supuesto romance.

Los vínculos recientes de Evangelina Anderson

Las primeras versiones surgieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde la complicidad entre Evangelina Anderson e Ian Lucas no pasó desapercibida. Miradas, risas compartidas y comentarios cruzados en redes sociales alimentaron el “shippeo” tanto del público como de sus propios compañeros, aunque ninguno de los dos confirmó nunca un vínculo amoroso.

Evangelina Anderson y Maxi Kilates

Con el correr de las semanas, esos rumores se diluyeron y apareció un nuevo nombre en escena sentimental de Evangelina Anderson: Maxi Kilates, cantante de la banda 18 Kilates y expareja de Lucila “La Tora” Villar. Desde distintos programas de espectáculos se habló de un posible acercamiento y hasta de un primer encuentro cara a cara, aunque nuevamente sin confirmación oficial por parte de los protagonistas.

La verdad sobre el presente sentimental de Evangelina Anderson

Con la llegada del Día de los Enamorados, Evangelina Anderson decidió cortar de raíz las especulaciones y revelar su verdadero presente sentimental. Fiel a su estilo irónico y reservado, compartió en sus redes sociales un video donde se ve a dos personas disfrazadas brindando, acompañado por una frase tan breve como contundente: “Mi amiga y yo el 14 de febrero porque ya no creemos en el amor”.

El posteo fue interpretado como una clara respuesta a los rumores que la vinculaban con Maxi Kilates y dejó en evidencia que, al menos por ahora, Evangelina Anderson no está involucrada sentimentalmente con nadie.