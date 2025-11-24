Daniel Rossi: “No me drogo hace 25 años, dejé el alcohol hace dos y estuve internado diez veces”

CARASTV

En una conversación profunda con Héctor Maugeri para +CARAS, Daniel Rossi, ex modelo que supo recorrer el mundo entre pasarelas, campañas y romances mediáticos, abrió una de las partes más crudas de su historia personal. Con una honestidad desarmante contó que “no me drogo hace 25 años” y que “dejé el alcohol hace dos”, un logro que le llevó años y cicatrices. “El alcohol te lleva a la decadencia física. No querés ni bañarte”, resumió, poniendo en palabras un deterioro que lo llevó a situaciones límite. Rossi confesó que su salud llegó a quebrarse al punto de ser internado 10 veces en hospitales y cuatro o cinco en comunidades.

Recordó una caída violenta que todavía siente en el cuerpo: “Con la cabeza rompí un bidet porque me caí, ni bien había llegado de Italia”. Esa escena, tan brutal como reveladora, fue apenas un fragmento de una etapa marcada por recaídas, confusiones y riesgos extremos. Con el tiempo, entendió que esa cadena de episodios no iba a detenerse sola. Y fue entonces cuando su familia decidió intervenir para salvarlo.

Daniel Rossi: “Mi mamá tuvo que judicializarme para internarme y fue lo mejor que hizo”

Uno de los episodios más difíciles de su vida llegó bajo la forma de una decisión materna desesperada. “Mi mamá tuvo que judicializarme para internarme y fue lo mejor que pudo haber hecho”, reconoció Rossi. Explicó que, aunque en ese momento lo vivió con enojo, hoy entiende que se trató de un acto de amor extremo. “El que está enfermo reniega con eso, pero es un recurso que tenés vos”, reflexionó.

Daniel Rossi y Héctor Maugeri

Contó también que, una vez dentro del sistema, si recaés y terminás en un hospital, te internan otra vez de manera automática. “Y tenés un abogado defensor”, agregó, dejando en evidencia la complejidad del mecanismo. Aseguró que no le gusta definirse como “curado” ni como “enfermo”, porque no siente que ninguna de esas palabras represente su presente. Hoy prefiere hablar desde la conciencia y el equilibrio, no desde las etiquetas.

Daniel Rossi: “Las drogas te hunden; salir del alcohol me costó muchísimo”

Rossi fue contundente al describir los efectos de las adicciones. “Las drogas te hunden. Te despersonalizan”, afirmó, recordando que consumió cocaína hasta hace casi 24 años. Para él, dejar esa sustancia fue más sencillo porque podía escapar del entorno físico: “Me resultaba más fácil cortar y dejar: irme con una valija fuera”. Ese recurso, sin embargo, no funcionaba con el alcohol.

Daniel Rossi en +CARAS

“El alcohol, adonde vayas, te lo llevás atrás”, explicó en +CARAS, mencionando que abandonar la bebida fue un proceso mucho más arduo y doloroso. Rossi aseguró que esa batalla marcó su vida adulta y que recién hace dos años empezó a sentir un verdadero cambio. Hoy vive con una claridad distinta y reconoce cada paso de su recuperación como un triunfo. Sabe que no fue fácil, pero también sabe que sigue estando de pie.