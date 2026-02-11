La respuesta de Milo J a Andrea Rincón tras acusarlo de estar "poseído"

En las últimas horas, Andrea Rincón se convirtió en el foco de atención luego de brindar una serie de declaraciones en relación a los artistas jóvenes y sus producciones. Puntualizó en el último disco de Milo J, La vida es muy corta, al indicar que el joven de 19 años realiza "ritos" y que está "totalmente poseído". La palabras de la actriz generaron gran controversia y el artista fue contundente en su respuesta vía Instagram.

Andrea Rincón contra Milo J

En los últimos años, Andrea Rincón se mostró muy cercana a la religión y, en diversas ocasiones, contó cómo se aferró a ella para enfrentar diversos problemas. En 2023 compartió en redes sociales su emoción al baurizarse. Y ahora, decidió realizaron un análisis de la escena musical actual, a través de sus creencias. En este sentido, generó controversias con sus palabras.

“Están comprando almas con la música. Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes”. indicó en una entrevista que brindó recientemente para La Nación con Pía Shaw. "Están comprando almas. Vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien?. Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes", expresó.

Luego, a modo de ejemplo, habló de Milo J, el artista emergente que se ganó el cariño del público y colegas con su gran producción revalorizando el folcklore con tintes actuales. “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído", lanzó Rincón. Ante esta declaración, se generó gran controversia por la acusión, que presuntamente estaría relacionada con una declarión que hizo el joven meses atrás sobre la autorización que tuvo que tener para usar un sample Umbanda, para su canción "Recordaré".

Lo cierto es que Milo J se hizo eco de esta acusación por parte de la actriz y a través de su cuenta de Instagram compartió un escueto comunicado, sin puntualizar en estos dichos pero si dejando en claro el enfoque de su disco. “Es un disco con un mensaje, por lo menos en intención, optimista. Es decir, la vida era más corta, porque si disfrutás de todos los momentos que vivís realmente, puede llegar a ser más larga", introdujo.

Y cerró: “Quiero que realmente disfruten el aquí, el ahora, el presente”. De esta forma, el joven cantante dejó en claro la intención de su ultimo lanzamiento, pero no refirió directamente a las declaraciones de Andrea Rincón.

Por su parte, Aldana Ríos, la madre del adolecesnte también emitió una respuesta, utilizando la misma dinámica de no nombrar a la actriz pero con una clara referencia a la situación: "Si supieras lo que me fascina verte sonreír". Estas palabras las acompañó con un clip en el que se puede ver a Milo J en diversas ocasiones emitiendo sonrisas, un gesto que Andrea Rincón había destacado que no realizaba.