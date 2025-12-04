Dorys del Valle: “Emilio Disi me dejó por teléfono después de 20 años juntos”

A sus 80 años, Dorys del Valle recorrió su historia con una mezcla de lucidez, humor y esa dignidad que la acompañó toda la vida. En una conversación íntima con Héctor Maugeri para +CARAS, repasó los momentos que la marcaron y las decisiones que la obligaron a reinventarse. La actriz se detuvo especialmente en el final de su relación con Emilio Disi, un capítulo tan doloroso como revelador. Juntos compartieron dos décadas de amor, trabajo y complicidad, una estructura que ella creyó indestructible.

Dorys del Valle y el final inesperado

“Me dejó por teléfono después de 20 años juntos”. Con esa frase, simple y demoledora, Dorys del Valle recordó el día en que todo cambió. La llamada ocurrió desde Punta del Este, cuando Emilio Disi le anunció que no volvería a casa. Ella confesó que también había creído en la imagen de “pareja soñada”, un vínculo que parecía sólido en el imaginario del público. “¿Cómo iba a pensar que a mí me iban a hacer eso?”. Y esa pregunta todavía resuena como la síntesis de su desconcierto.

Dorys del Valle y Héctor Maugeri

El impacto no fue solo emocional: detrás de esa ruptura apareció la certeza de que Emilio ya estaba en otra relación. “Parece que sí”, admitió cuando Héctor Maugeri le preguntó por Elvira Ferrer. Para Dorys, la línea es clara: “Engañar es traición”. Cree que uno puede dejar de querer, porque la pasión es fugaz, pero que para terminar una relación hay que tener coraje. “Yo no me había dado cuenta de que la relación se había terminado”. Y agregó que casi todos lo sabían, menos ella.

Dorys del Valle: amor, traición y reconstrucción

La herida sentimental vino acompañada de un derrumbe material que no esperaba. “Me dejó en una situación económica desastrosa”. De pronto, se encontró enfrentando cinco juicios, una batalla desgastante para alguien que nunca había vivido pendiente del dinero. Fue un proceso de quiebre, pero también un punto de inflexión que la obligó a fortalecerse. Su madre, recordó, le enseñó que “la elegancia y la dignidad no se pierden”, y ese principio la sostuvo cuando todo parecía desmoronarse.

Dorys del Valle en +CARAS

En ese tránsito hacia otra vida, descubrió que su naturaleza era la de avanzar. “Tengo vocación de ser feliz”, repetía su amiga escritora Cristina de Real, y Doris adoptó esa frase como ancla. Para ella, la felicidad implica trabajo, conciencia y entrega. En el escenario, aseguró que no sale Doris: “Sale el personaje”, una forma de dejar afuera el dolor mientras la función continúa. Ese ritual la ayudó a procesar incluso los momentos más duros.

Hoy mira aquel capítulo desde un lugar de serenidad y aprendizaje. No reniega del amor que sintió, pero tampoco se queda atrapada en él. “Si vos no me querés, yo no te quiero”, afirmó en +CARAS, con una contundencia que no tiene rencor sino claridad. Dorys del Valle sobrevivió al abandono, a la traición y al derrumbe económico, pero nunca renunció a su esencia. Sigue siendo la mujer que cree en la dignidad, en el trabajo emocional y en la capacidad de reconstruirse siempre.